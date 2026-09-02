Vacanța de vis care se poate transforma într-un coșmar: turiștii din Brazilia, avertizați asupra unui pericol neașteptat

Departamentul de Stat al SUA a menținut Brazilia la nivelul 2 – „Exercise Increased Caution”, actualizând avertismentul pe 31 august, scrie Fox News. Principalele motive indicate sunt criminalitatea și răpirile.

„Crimele au loc în zonele urbane, zi și noapte”

Potrivit avertismentului, criminalitatea violentă poate apărea în zone urbane atât ziua, cât și noaptea. Printre infracțiunile menționate se află crimele, jafurile armate și atacurile asupra șoferilor sau pasagerilor din mașini. Un risc semnalat în mod special îi vizează pe străinii care cunosc persoane prin aplicații de dating sau în baruri.

Victimele pot fi drogate înainte de a fi jefuite. Autoritățile americane avertizează că astfel de agresiuni sunt raportate în special în Rio de Janeiro, unde pot fi introduse sedative sau alte substanțe în băuturi. Recomandarea este ca turiștii să își supravegheze permanent băutura și să nu accepte alimente sau băuturi de la persoane necunoscute.

Răpirile „expres”, un alt pericol

Un alt risc menționat de autoritățile americane este reprezentat de așa-numitele „express kidnappings”. În aceste cazuri, infractorii își constrâng victimele, de obicei sub amenințarea armei, să retragă bani de la mai multe bancomate sau să transfere fonduri prin aplicațiile bancare.

Avertismentul precizează că răpirile pentru răscumpărare în care sunt implicați cetățeni americani sunt rare, dar se produc ocazional. În general, brazilienii sunt cei mai vizați, însă străinii nu sunt în afara riscului.

Zonele în care turiștii trebuie să fie deosebit de atenți

Autoritățile recomandă prudență sporită pe timpul nopții, în special în apropierea plajelor,

barurilor și a marilor centre de transport. Totodată este cerută o atenție sporită in momentele deplasărilor cu mijloacele de transport în comun. Turiștii sunt sfătuiți să nu afișeze obiecte sau semne evidente de bogăție și să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Avertismentul precizează că pasagerii autobuzelor pot fi mai vulnerabili la jafuri și agresiuni, în special noaptea.

Unele zone din Brazilia au nivelul maxim de avertizare

Nivelul general pentru Brazilia este 2, însă Departamentul de Stat menține nivelul 4 – „Do Not Travel” pentru anumite zone. Printre acestea se află unele frontiere terestre internaționale, anumite zone de locuințe informale și anumite regiuni din apropierea capitalei Brasília.

Avertismentul nu înseamnă că turiștii trebuie să evite întreaga Brazilie. Mesajul autorităților este însă că vizitatorii trebuie să țină cont de riscurile locale și să își adapteze comportamentul, mai ales în zonele aglomerate și pe timpul nopții.

Brazilia continuă să fie o destinație turistică majoră, dar pentru cei care își pregătesc vacanța, avertismentul american aduce în prim-plan o serie de riscuri care pot fi ușor ignorate atunci când atenția este concentrată pe plaje, carnaval și marile orașe.