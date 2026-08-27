Brazilia dă în judecată Discord pentru nereguli legate de protecția copiilor. Amendă și pentru platforma TikTok

Guvernul Braziliei a dat, miercuri, în judecată platforma Discord pentru despăgubiri de 500 de milioane de reali brazilieni, echivalentul a 83,11 milioane de euro, pentru incapacitatea de a proteja copii în mediul online.

Discord este o platformă socială ce permite apeluri, apeluri video și mesaje text. Inițial a fost concepută pentru iubitorii de jocuri video, însă s-a dezvoltat, fiind utilizată și de alte comunități. Este populară la nivel internațional, fiind utilizată chiar și în România.

Măsura vine în urma unui caz de sinucidere din luna iulie, legat de platformă. La începutul acestei luni, guvernul brazilian a obligat Discord să-și suspende transmisiunile în direct legate de incident, potrivit Associated Press.

Statul brazilian solicită despăgubiri companiei pentru presupusul prejudiciu psihologic colectiv pe care acesta l-a permis, potrivit unui comunicat publicat de biroul procuraturii braziliene.

Lacune în sistemele de verificare a vârstei

În plângerea de 25 de pagini a guvernului brazilian, obținută de Associated Press, se afirmă că există lacune grave în sistemele de verificare a vârstei și în măsurile de protecție a utilizatorilor.

Compania s-a făcut vinovată de „încălcări directe ale unei serii de obligații și norme de protecție prevăzute de legislația braziliană, referitoare la protecția specială și siguranța grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor și adolescenților”, a declarat Biroul Procurorului General al Braziliei.

Biroul solicită, de asemenea, instanței să dispună ca Discord să întărească imediat controlul parental, să extindă cooperarea cu autoritățile locale de aplicare a legii și să implementeze instrumente automatizate pentru detectarea și eliminarea conținutului periculos.

Discord acuză că măsura este „disproporțională”

Cu toate acestea, filiala Discord din Brazilia a acuzat că măsura dată de guvern este „disproporționată” și „nu reflectă cu exactitate abordarea Discord în ceea ce privește siguranța și respectarea legislației braziliene”.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și Curtea Supremă a Braziliei au încercat să reglementeze utilizarea internetului de către minori, cu rezultate mixte până în prezent.

Demersul vine după ce luna trecută, o copilă de 13 ani din Brazilia s-a sinucis, după un live pe Discord de 45 de minute, în care ea a fost îndemnată să se rănească. În acest caz, 5 adolescenți au fost arestați, potrivit Ministerului Justiției din această țară.

Prima doamnă a Braziliei a declarat, la începutul acestei luni, că platforma ar trebui închisă.

Amendă usturătoare pentru platforma TikTok

Compania mamă a platformei TikTok, ByteDance, a fost amendată, marți, cu 153 de milioane de reali brazilieni, echivalentul a 25,49 milioane de euro, pentru nereguli în gestionarea datelor cu caracter personal ale copiilor și adolescenților, potrivit Associated Press.

Autoritatea Națională de Reglementare a Protecției Datelor din Brazilia TikTok a încălcat legile privind confidențialitatea datelor prin colectarea și prelucrarea informațiilor personale ale utilizatorilor tineri fără un temei juridic valabil.

Autoritatea de reglementare din Brazilia a mai precizat că compania ar trebui să prezinte un plan de îmbunătățire a protecției minorilor.

TikTok nu a comentat imediat hotărârea autorității de reglementare braziliene, care include, de asemenea, o dispoziție prin care TikTok este obligată să elimine toate datele colectate ilegal.

Compania poate încă să conteste decizia în următoarele 10 zile, a precizat autoritatea de reglementare din Brazilia.