Noi cazuri de corupție în administrația din Ucraina: mită pentru un proiect imobiliar

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat miercuri noi suspecți într-un dosar privind mituirea unor aleși locali pentru aprobarea unui proiect imobiliar în Luțk, oraș situat în vestul Ucrainei, la granița cu Polonia.

Noii suspecți sunt un membru al consiliului regional, lider al uneia dintre fracțiunile politice, și prim-vicepreședintele instituției. Aceștia sunt suspectați că au primit foloase necuvenite pentru a înlesni proiectul imobiliar.

Potrivit anchetatorilor, doi dintre aleșii locali au acceptat oferta unui fost parlamentar ucrainean care folosea terenul destinat construcției. În schimbul sprijinului pentru obținerea deciziilor necesare proiectului, acesta ar fi oferit suma de 140.000 de dolari. Din aceasta, peste 100.000 de dolari erau destinați unor consilieri regionali, restul urmând să ajungă la alți consilieri locali din Luțk, ale căror voturi erau necesare pentru aprobarea proiectului.

În schema de corupție a fost implicat și prim-vicepreședintele consiliului regional.

Anchetatorii confirmă că au documentat oferirea și primirea sumelor, precum și modul în care banii au fost împărțiți între suspecți. În total, șase persoane sunt în prezent suspectate în acest dosar, iar ancheta continuă.

Ancheta de corupție, începută în 2025

Ancheta nu este una nouă. Primele acuzații au fost anunțate în decembrie 2025, când procurorii ucraineni au făcut publică o schemă de corupție care implica membri ai celor două consilii.

La acel moment, anchetatorii documentaseră doar o parte din banii oferiți pentru obținerea deciziilor necesare proiectului imobiliar. Investigațiile ulterioare au arătat că schema ar fi fost mai amplă și ar fi implicat mai multe persoane. Între timp, autoritățile locale au aprobat planul urbanistic și schimbarea destinației terenului, decizii necesare pentru realizarea construcției.

Schema de corupție, mult mai amplă

În aprilie 2026, procurorii anticorupție au anunțat un nou suspect în dosar și au extins acuzațiile în cazul altor trei persoane. Tot atunci, anchetatorii au stabilit că mita avea legătură cu aprobarea documentației necesare construirii a 14 locuințe în Luțk.

Noile informații prezentate în august arată însă că schema a fost mai amplă decât se credea inițial și că în aceasta au fost implicați mai mulți reprezentanți ai administrației locale și regionale.

În total, șase persoane sunt acum suspectate în acest dosar. Ancheta continuă.