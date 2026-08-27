Prima pagină » Știri externe » Noi cazuri de corupție în administrația din Ucraina: mită pentru un proiect imobiliar

Noi cazuri de corupție în administrația din Ucraina: mită pentru un proiect imobiliar

Anchetatorii anticorupție din Ucraina au extins un dosar privind mituirea unor aleși locali pentru facilitarea unui proiect imobiliar în orașul Luțk, din vestul țării. Șase persoane sunt acum suspectate în ancheta în care procurorii susțin că banii erau împărțiți între reprezentanți ai administrației regionale și municipale.
Noi cazuri de corupție în administrația din Ucraina: mită pentru un proiect imobiliar
sursa foto: NABU
Maria Miron
27 aug. 2026, 07:38, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat miercuri noi suspecți într-un dosar privind mituirea unor aleși locali pentru aprobarea unui proiect imobiliar în Luțk, oraș situat în vestul Ucrainei, la granița cu Polonia.

Noii suspecți sunt un membru al consiliului regional, lider al uneia dintre fracțiunile politice, și prim-vicepreședintele instituției. Aceștia sunt suspectați că au primit foloase necuvenite pentru a înlesni proiectul imobiliar.

Potrivit anchetatorilor, doi dintre aleșii locali au acceptat oferta unui fost parlamentar ucrainean care folosea terenul destinat construcției. În schimbul sprijinului pentru obținerea deciziilor necesare proiectului, acesta ar fi oferit suma de 140.000 de dolari. Din aceasta, peste 100.000 de dolari erau destinați unor consilieri regionali, restul urmând să ajungă la alți consilieri locali din Luțk, ale căror voturi erau necesare pentru aprobarea proiectului.

În schema de corupție a fost implicat și prim-vicepreședintele consiliului regional.

Anchetatorii confirmă că au documentat oferirea și primirea sumelor, precum și modul în care banii au fost împărțiți între suspecți. În total, șase persoane sunt în prezent suspectate în acest dosar, iar ancheta continuă.

Ancheta de corupție, începută în 2025

Ancheta nu este una nouă. Primele acuzații au fost anunțate în decembrie 2025, când procurorii ucraineni au făcut publică o schemă de corupție care implica membri ai celor două consilii.

La acel moment, anchetatorii documentaseră doar o parte din banii oferiți pentru obținerea deciziilor necesare proiectului imobiliar. Investigațiile ulterioare au arătat că schema ar fi fost mai amplă și ar fi implicat mai multe persoane. Între timp, autoritățile locale au aprobat planul urbanistic și schimbarea destinației terenului, decizii necesare pentru realizarea construcției.

Schema de corupție, mult mai amplă

În aprilie 2026, procurorii anticorupție au anunțat un nou suspect în dosar și au extins acuzațiile în cazul altor trei persoane. Tot atunci, anchetatorii au stabilit că mita avea legătură cu aprobarea documentației necesare construirii a 14 locuințe în Luțk.

Noile informații prezentate în august arată însă că schema a fost mai amplă decât se credea inițial și că în aceasta au fost implicați mai mulți reprezentanți ai administrației locale și regionale.

În total, șase persoane sunt acum suspectate în acest dosar. Ancheta continuă.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia