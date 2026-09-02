Temu și Poșta Română semnează un acord pentru simplificarea livrărilor | Ce se schimbă pentru comercianții români

Poșta Română și platforma de comerț electronic Temu au semnat un Memorandum de Înțelegere prin care urmăresc să simplifice serviciile logistice pentru companiile românești care vând produse pe platformă.

Potrivit acordului, Poșta Română va asigura un serviciu integrat de livrare a coletelor, de la preluarea acestora de la comercianți și sortarea în centre logistice din România până la livrarea către clienți.

Ce va include parteneriatul

Comenzile vor putea fi livrate la domiciliu, în puncte de ridicare, prin intermediul lockerelor automate sau la oficii poștale din întreaga țară.

Parteneriatul va include și servicii de retur pentru comercianții români care vând prin Temu.

Cele două companii susțin că acordul va simplifica procesarea și livrarea comenzilor pentru firmele locale și va contribui la îmbunătățirea experienței de cumpărare pentru clienți.

Temu și Poșta Română intenționează să organizeze și evenimente comune pentru comercianții români de pe platformă, cu scopul de a-i sprijini să își extindă aria de acoperire.

În sprijinul companiilor românești

Reprezentanții celor două companii urmează să se întâlnească periodic pentru a evalua evoluția parteneriatului și pentru a identifica modalități de îmbunătățire a serviciilor logistice.

„Rețeaua noastră ajunge în comunități din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Potrivit acestuia, acordul va permite comercianților români de pe Temu să utilizeze serviciile de livrare și retur ale operatorului poștal și să își servească astfel clienții din întreaga țară.

Ștefan a subliniat, de asemenea, că parteneriatul ar putea sprijini companiile locale care vor să își extindă activitatea către clienți din alte țări europene.

Despre Temu

Temu a intrat pe piața din România în iulie 2023, iar din martie 2025 companiile românești se pot înscrie și pot vinde direct pe platformă.

Programul Local Seller al Temu este disponibil în prezent în peste 35 de țări.

Reprezentanții platformei susțin că una dintre principalele probleme cu care se confruntă întreprinderile mici europene este accesul la comerțul online.

Un acord care urmărește să ofere servicii logistice, iar Poșta Română are o infrastructură care-i permite

„Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online”, a declarat un purtător de cuvânt al Temu, citând discuțiile companiei cu organizații de afaceri și asociații din industrie.

Printre barierele indicate se numără complexitatea proceselor, costurile și lipsa informațiilor despre modul în care firmele pot începe să vândă online.

Prin parteneriatul cu Poșta Română, Temu spune că urmărește să ofere comercianților români servicii logistice și noi oportunități de dezvoltare atât pe piața internă, cât și pe piețele externe.

Pentru Poșta Română, acordul reprezintă o nouă utilizare a infrastructurii sale naționale de distribuție.

Operatorul spune că rețeaua sa poate procesa peste 500.000 de colete pe zi și dispune de hub-uri regionale și puncte de distribuție la nivelul întregii țări.