Guvernul tace de aproape două luni. Noile reguli din jocurile de noroc, fără bilanț privind încasările, autorizările și piața ilegală

La începutul anului, Guvernul a modificat, prin OUG 7/2026, regulile aplicate industriei jocurilor de noroc, în special pentru operatorii care desfășoară activități în locații fizice.

Ordonanța, adoptată în februarie, a acordat autorităților locale atribuții mai mari în autorizarea sălilor de jocuri și a introdus noi taxe și obligații pentru operatori. Consiliile locale pot decide dacă permit astfel de activități și pot stabili condițiile în care acestea se desfășoară. Guvernul a prezentat măsura drept una de descentralizare și de consolidare a rolului administrațiilor locale.

La mai bine de șase luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, nu este clar ce impact au avut noile reguli asupra veniturilor statului și asupra funcționării pieței.

Pentru a lămuri a aceste aspecte, MEDIAFAX a transmis Guvernului, la începutul lunii iulie, o serie de întrebări privind încasările bugetare, estimările pentru întregul an, eventualele blocaje în procesul de autorizare și dimensiunea pieței ilegale.

Guvernul nu a răspuns nici după aproape două luni

La aproape două luni de la transmiterea solicitării și reveniri, Guvernul nu a oferit niciun răspuns întrebărilor MEDIAFAX.

Lipsa unui răspuns este cu atât mai importantă în contextul sumelor pe care statul estimează că le va încasa în acest an din industria jocurilor de noroc. Bugetul de stat pentru 2026 prevede venituri de 6,916 miliarde de lei din taxele pentru jocurile de noroc.

MEDIAFAX a cerut Guvernului să precizeze cum au evoluat efectiv încasările după intrarea în vigoare a OUG 7/2026 și care sunt estimările actualizate pentru întregul an, prin comparație cu prognoza folosită la construcția bugetului.

Guvernul nu a comunicat dacă încasările sunt în linie cu estimările și nici dacă acestea au crescut sau au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut.

Fără date despre piața ilegală și eventualele blocaje

De altfel, reporterii noștri au cerut Guvernului și informații privind dimensiunea pieței ilegale a jocurilor de noroc din România și măsurile luate pentru combaterea acesteia. Conform datelor publice, estimările europene evaluează piața ilegală a jocurilor de noroc la circa 80% din piața totală.

Problema este importantă și în contextul noilor reguli impuse operatorilor legali. Dacă acestea nu sunt însoțite de măsuri eficiente împotriva pieței negre, există riscul ca o parte din activitate să se mute în zona ilegală, unde operatorii nu plătesc taxele și nu respectă aceleași obligații.

În același timp, instituția nu a clarificat dacă există un blocaj în procesul de autorizare a aparatelor din agenții și dacă noile reguli au provocat întârzieri sau dificultăți pentru operatori.

O altă problemă rămasă fără răspuns privește lipsa unor norme tranzitorii pentru aplicarea noilor prevederi.

Solicitarea MEDIAFAX a fost transmisă pe 10 iulie. Până la momentul publicării acestui articol, Guvernul și ministrul Alexandru Nazare nu au transmis niciun răspuns la întrebările privind încasările la buget, piața ilegală, măsurile de combatere a acesteia și eventualele blocaje în procesul de autorizare.

Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice trebuie să răspundă solicitărilor în termen de 10 zile sau, în cazul unor solicitări mai complexe, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea acestora.

Întrebările la care Guvernul nu a răspuns

– Cum au evoluat încasările bugetare din taxele plătite de industria jocurilor de noroc de la intrarea în vigoare a OUG 7/2026, față de aceeași perioadă a anului precedent?

– Care sunt estimările actuale ale Ministerului de Finanțe privind impactul bugetar al prevederilor legate de jocurile de noroc din OUG 7/2026 pentru întregul an 2026, prin raportare la prognoza inițială din construcția bugetară?

– Ce date sau estimări deține autoritatea privind dimensiunea pieței ilegale de jocuri de noroc din România?

– Ce măsuri sunt luate în prezent pentru combaterea pieței negre a jocurilor de noroc?

– Există un blocaj în procesul de autorizare a aparatelor din agenții?

– De ce nu există norme tranzitorii pentru această lege?