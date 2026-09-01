Un important furnizor de energie și gaze va monta panouri solare pe școli în schimbul activării facturii electronice. Clienții pot primi și reduceri la sfârșitul lunii

Campania „Panouri fotovoltaice pentru școli, energie pentru tine” a fost lansată, marți, de PPC Energie, furnizor de energie electrică și gaze naturale cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne.

Prin această campanie, activarea facturii electronice contribuie la echiparea școlilor din România cu panouri fotovoltaice și oferă clienților șansa de a câștiga o reducere la propria factură.

Campania se desfășoară între 1 septembrie 2026 și 28 februarie 2027, în parteneriat cu Asociația pentru Valori în Educație (AVE), care a contribuit la selectarea școlilor beneficiare în funcție de nevoile identificate.

Care este beneficiul pentru clienți

Mai exact, pentru fiecare client care activează factura electronică prin e-mail și o menține activă timp de minimum 6 luni consecutive, PPC Energie contribuie la dotarea școlilor beneficiare cu sisteme fotovoltaice și sisteme de stocare în baterii.

Compania își propune să echipeze minimum 15 școli până la 30 septembrie 2027. Numărul de școli dotate cu astfel de sisteme poate crește până la 20 în funcție de numărul de facturi electronice activate pe durata campaniei: cu cât mai mulți clienți activează factura electronică, cu atât mai multe școli vor fi echipate.

Clienții care activează factura electronică în perioada campaniei intră în tragerea la sorți a câte 100 de câștigători/ lună timp de 6 luni, pentru un discount de 100% la componenta de energie activă, în limita a câte 150 kWh pe lună, timp de 12 luni.

„Activarea facturii electronice durează câteva secunde, dar beneficiile sunt de durată atât pentru clienți, cât și pentru școlile selectate din țară. Într-un context energetic complex și dinamic, educația are nevoie de stabilitate, iar sprijinul pe care îl oferim școlilor vine exact din această nevoie. Încurajăm clienții să treacă la factura electronică, un mecanism care contribuie la echiparea a minimum 15 școli cu panouri fotovoltaice și baterii de stocare, astfel încât școlile beneficiare să își poată acoperi o parte din consum chiar cu energia pe care o produc. Iar clienții noștri au șansa de a beneficia, timp de un an, de energie activă cu discount 100%, în limita a 150 kWh pe lună. Ne bucură mai ales că reușim să combinăm, ca parte a acestei inițiative, o soluție digitală simplă cu energia din surse regenerabile și să oferim școlilor stabilitatea energetică de care au nevoie pentru a se putea concentra pe ceea ce contează cu adevărat: educația”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

„Pentru noi a fost important ca acest sprijin să ajungă în școli în care există o nevoie reală, iar acesta a fost unul dintre criteriile care au stat la baza selecției beneficiarilor. Ne bucură că, prin acest parteneriat cu PPC Energie, o alegere simplă făcută de clienți se transformă într-o investiție care ajută școlile să își folosească resursele mai eficient. Investițiile în infrastructură și utilizarea responsabilă a resurselor contribuie la construirea unui mediu în care școlile se pot concentra pe ceea ce contează cel mai mult: educația copiilor și dezvoltarea comunităților din jurul lor”, a adpugat Simona Pavelescu, Director Executiv, AVE.

Fiecare sistem care urmează să fie instalat cuprinde o centrală fotovoltaică de 10 kWp și o baterie de stocare cu o capacitate de 15 kW, cu serviciul de montaj inclus, la care se adaugă consultanță pentru obținerea statutului de prosumator al școlii respective. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat selectate de AVE pentru echiparea cu sisteme fotovoltaice se află în județele Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Gorj, Ilfov și Timiș.

În campanie intră clienții casnici PPC Energie, titulari ai unui contract activ de furnizare a energiei electrice și/sau gazelor naturale, care nu au avut factura electronică activată înainte de 1 septembrie 2026 sau clienții noi care își activează factura electronică la semnarea contractului.

Potrivit companiei, un client existent cu mai multe locuri de consum se califică pentru concurs în momentul în care activează factura electronică pentru cel puțin unul dintre acestea, indiferent dacă celelalte locuri aveau deja serviciul activat înainte de campanie. Premiul este alocat per cod de plată, astfel încât un client poate câștiga cu mai multe coduri de plată distincte, câte o șansă pentru fiecare loc de consum eligibil.