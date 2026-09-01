În premieră în România, reducerea consumului de energie – voluntar și contra cost – și nu producția, a fost folosită pentru echilibrarea sistemului. Cum funcționează mecanismul

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunță prima activare în piața de echilibrare a unui grup de furnizare a rezervelor (GFR) constituit exclusiv din locuri de consum cu consum comandabil, fără nicio unitate de producție sau instalație de stocare în componență.

Activarea în premieră s-a realizat marți 1 septembrie, în intervalul 12:00 – 12:30, la dispoziție de dispecer a Dispecerului Energetic Național (DEN), pe Rezerva pentru Restabilirea Frecvenței activată Manual (RRFm / mFRR) la creștere, rezervă livrată de un loc de consum prin reducerea temporară a consumului cu 3 MW.

Evenimentul vine la nici o săptămână după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința Comitetului de Reglementare, Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism de piață prin care consumatorii eligibili – direct sau prin furnizori și agregatori – pot fi remunerați pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică.

Miza mecanismului

Grupul, constituit de agregatorul Flexumers, prima companie românească ce oferă servicii de flexibilitate și echilibrare prin intermediul modelelor de tip Demand Response, trecuse anterior testele de calificare tehnică coordonate de DEN

„Este pentru prima dată când, în Sistemul Electroenergetic Național, cererea, și nu producția, furnizează efectiv energie de echilibrare, la dispoziție de dispecer. Reglementările stabilesc un prag minim de 1 MW pentru participarea la Piața de Echilibrare și la Piața Serviciilor de Sistem, indiferent de tipul de rezervă. Până acum, acest prag a ținut în afara piețelor consumatorii care, individual, nu îl ating. Prin agregare, mai multe locuri de consum pot fi reunite într-un singur grup care depășește pragul și poate fi calificat”, arată oficialii Transelectrica.

Prin calificarea și acum activarea unui GFR format din consum, consumatorii au o cale operațională de intrare pe Piața de Echilibrare și pe Piața Serviciilor de Sistem – cu venituri pentru disponibilitatea serviciului și pentru energia efectiv modulată, fără investiție în active de producție.

Consumul comandabil (demand response) este un mecanism prin care consumatorii de energie electrică participă voluntar la echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național, răspunzând la dispoziție de dispecer printr-o modificare temporară și prestabilită a consumului propriu, de regulă o reducere sau o creștere a acestuia într-un anumit interval de timp.

Consumul comandabil este voluntar, prestabilit și contractual, verificabil prin raportare la un consum de referință (baseline) și remunerat, atât pentru disponibilitatea rezervei, cât și pentru energia efectiv livrată.

Pentru operatorul de transport și de sistem, o rezervă furnizată din consum este disponibilă rapid, nu necesită capital nou în capacități de producție și nu produce emisii de dioxid de carbon.

„Prima activare a unui grup format integral din locuri de consum comandabile confirmă că partea de consum poate răspunde la dispoziție de dispecer cu aceeași rigoare tehnică pe care o cerem oricărei unități dispecerizabile – de această dată nu doar în teste, ci în funcționarea reală a Pieței de Echilibrare. Acest lucru a fost posibil datorită colegilor din Dispecerul Energetic Național, echipelor din TELETRANS și structurilor implicate din Transelectrica și ANRE, a căror muncă a transformat un cadru de reglementare într-o resursă reală. Este o resursă suplimentară de flexibilitate, disponibilă rapid și fără investiții noi în capacități de producție și un pas important pentru siguranța în funcționare a sistemului”, a declarat Virgiliu Ivan, Director al Dispecerului Energetic Național, de sub umbrela Transelectrica.

„Prima activare confirmă că flexibilitatea de consum poate fi valorificată ca resursă dispecerizabilă, la standardele operaționale ale Sistemului Electroenergetic Național. Consumatori care, individual, nu ating pragul de participare au acum, prin agregare, acces efectiv la Piața de Echilibrare – o sursă de venit din flexibilitatea pe care o au deja în proces. Mulțumim Transelectrica, în special Dispecerului Energetic Național și TELETRANS, pentru colaborarea tehnică care a făcut posibil acest rezultat”, a adăugat Marius Chiriac, Managing Director Flexumers.

Calificarea, subliniază oficialii – operaționalizează angajamentele asumate de România prin Componenta 6 – Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul reformei pieței de energie electrică. Reforma a presupus transpunerea Directivei (UE) 2019/944 în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și introducerea în legislația primară a agregării, a agregatorului independent și a răspunsului cererii, urmate de legislația secundară ANRE privind calificarea tehnică și participarea la Piața de Echilibrare. Trecerea de la cadrul legislativ la prima activare efectivă, în piață, a unui grup format din consum marchează momentul în care reforma devine funcțională.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este operatorul de transport și de sistem (OTS) al României. Compania asigură transportul energiei electrice la înaltă tensiune, funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național și administrarea Piața de Echilibrare și pe Piața Serviciilor de Sistem, fiind interfața dintre producție și consum în piața românească de energie electrică. Transelectrica este membră a ENTSO-E și este listată la Bursa de Valori București (simbol TEL), acționarul majoritar fiind statul român, prin Secretariatul General al Guvernului.