Transelectrica a obținut o finanțare de aproximativ 67 mil. euro pentru ca liniile aeriene să fie monitorizate mai eficient și ca rețeaua să poată integra mai multe regenerabile

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice a anunțat, luni, semnarea a două contracte de finanțare de peste 350 de milioane de lei, bani care provin din Fondul pentru Modernizare, pentru investiții în digitalizarea și modernizarea rețelei electrice de transport.

Mai concret, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a semnat vineri, 28 august, cu Ministerul Energiei, două contracte de finanțare din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de peste 351 de milioane de lei, pentru proiectele de investiții „Optimizarea funcționării liniilor electrice aeriene prin extinderea sistemului de monitorizare online DigiTEL Smart Lines” și „Creșterea calității reglajului de tensiune în stația Gutinaș”.

Traseul investițiilor

Cele două investiții vizează creșterea siguranței și eficienței în funcționare a Rețelei Electrice de Transport, prin implementarea unor tehnologii avansate de monitorizare și reglaj, precum și creșterea capacității Sistemului Electroenergetic Național de a integra noi capacități de producție din surse regenerabile, potrivit oficialilor companiei.

Transelectrica a depus, în luna august 2025, aplicațiile pentru cele două proiecte în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare, la Comitetul pentru investiții pentru Fondul pentru Modernizare și Banca Europeană de Investiții (BEI), conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei și Directivei 2003/87/CE.

Ulterior Comisia Europeană a aprobat finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare pentru cele două proiecte, valoarea totală aprobată fiind de 351.143.076,76 lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 67 de milioane de euro.

Care e miza proiectelor

Proiectul „Optimizarea funcționării liniilor electrice aeriene prin extinderea sistemului de monitorizare online DigiTEL Smart Lines” vizează creșterea siguranței în funcționare a liniilor electrice aeriene, prin diagnoza și estimarea online a stării tehnice a acestora, pe baza datelor obținute în timp real.

„O componentă importantă a investiției este operaționalizarea conceptului Dynamic Line Rating (DLR), prin furnizarea către Operatorul de Sistem a unor informații precise și în timp real, care vor permite o mai bună utilizare a capacității de transport a liniilor electrice aeriene și adaptarea acesteia în funcție de condițiile meteorologice. Implementarea acestei soluții va contribui la reducerea riscurilor și la creșterea fiabilității și eficienței în funcționare a liniilor”, au transmis oficialii companiei.

Mai concret, proiectul constă în achiziția și montarea unor sisteme de monitorizare online pentru 27 de linii electrice aeriene din toate zonele țării și este inclus în Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2026–2035, înscriindu-se astfel în continuitatea strategiei Companiei de modernizare și digitalizare a infrastructurii de transport al energiei electrice.

Valoarea totală aprobată din Fondul pentru Modernizare este de 18.623.422,30 euro, echivalentul a 97.650.052,49 lei, fără TVA.

Soluții avansate pentru reglajul tensiunii

Al doilea proiect aprobat la finanțare are în vedere o provocare a ultimilor ani, pe fondul creșterii galopante a capacităților de producerea energiei din surse regenerabile în România.

Mai exact, proiectul „Creșterea calității reglajului de tensiune în stația Gutinaș” vizează modernizarea rețelei de transport al energiei electrice din zona Moldovei prin implementarea unei soluții avansate de reglaj dinamic al tensiunii.

„Astfel, stația Gutinaș, un nod critic în rețeaua de transport din estul României, va fi echipată cu un sistem STATCOM cu o capacitate de ±150 MVAr, conectat la bara de 400 kV. Echipamentul va permite reglajul continuu și rapid al puterii reactive, contribuind la stabilizarea tensiunii în condiții de variație rapidă a sarcinii, reducerea pierderilor tehnologice, estimate la 3.283 MWh/an, integrarea suplimentară a circa 500 MW din surse regenerabile și creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN)”, arată specialiștii companiei.

Proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare a RET 2022–2031 și se aliniază obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică și decarbonizarea. De asemenea, acesta face parte din inițiativa CARMEN, fiind recunoscut ca Proiect de Interes Comun (PCI) la nivelul Uniunii Europene.

Pentru această investiție, valoarea totală aprobată din Fondul pentru Modernizare este de 48.345.162,35 euro, echivalentul a 253.493.024,27 lei, fără TVA.

„Prin semnarea celor două contracte de finanțare și atragerea a peste 351 de milioane de lei din Fondul pentru Modernizare, Transelectrica continuă implementarea investițiilor destinate modernizării și digitalizării Rețelei Electrice de Transport, creșterii siguranței și eficienței în funcționare și dezvoltării capacității infrastructurii de transport de a integra producția de energie electrică din surse regenerabile”, a transmis compania.

România, în stare de alertă prelungită

De amintit că, potrivit informărilor anterioare ale oficialilor, compania, controlată de statul român, prin Secretariatul de stat al Guvernului, implementează constant proiecte de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, care vor contribui la integrarea noilor capacități de producție și stocare.

Pentru următorii 10 ani, Transelectrica are un plan de dezvoltare a RET cu o valoare de peste 2 miliarde de euro și, astfel, contribuie la creșterea rezilienței SEN, consolidarea securității energetice și pregătirea și modelarea Sistemului Electroenergetic Național pentru un mix energetic cu o pondere tot mai mare a surselor regenerabile.

România este în stare de alertă energetică, din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă (700 MW), din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual. Pe 13 august a fost oprit și al doilea reactor al centralei care asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie.

Starea de alertă s-a prelungit pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 30 august 2026, prin Hotărârea nr. 21/2026 privind prelungirea stării de alertă la nivelul României instituite prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2026.