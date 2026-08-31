Care e partea bună și cea mai puțin bună din actuala execuție bugetară? Estimările economistului șef al Confederația Patronale Concordia

„Deficitul bugetar la finalul lunii iulie a fost de 2.34% din PIB, semnificativ sub cel din anii 2024-2025, fapt care arată o performanță bună în gestionarea finanțelor publice. Este printre puținele lucruri care ne-au ajutat să nu pierdem ratingul de țară”, consideră Iulian Lolea.

Economistul șef al Concordia aplaudă reducerea cheltuielilor de natură salarială ale statului, dar remarcă, pe la polul opus, o creștere a costurilor cu dobânzile.

„Se remarcă scăderea nominală de 4% a cheltuielilor cu salariile, după ani de creșteri însemnate, care au pus presiune pe bugetul public. Pe de altă parte, cheltuielile cu dobânzile încep să muște puternic din resursele bugetare, consumând peste 3% din PIB și înregistrând o creștere de 26% față de aceeași perioada a anului trecut”, arată oficialul Concordia.

Graficul publicat arată diferențele dintre execuțiile bugetului lunare din fiecare an, iar concluzia pare moderat optimistă.

„Cu această evoluție a deficitului bugetar la 7 luni, este foarte probabil să ne încadrăm în planul asumat de reducere a deficitului care presupune un nivel de -6.2% din PIB la finalul anului 2026”, a conchis Iulian Lolea.

Nazare: Rezultatele nu sunt un motiv de relaxare

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că deficitul bugetar a scăzut la 2,34% din PIB după primele șapte luni ale anului, de la 3,99% în aceeași perioadă din 2025, dar subliniază că evoluția nu înseamnă că problema deficitului este rezolvată, în condițiile în care dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei. „Rezultatele execuției sunt un argument important în dialogul cu agențiile de rating, dar nu sunt un motiv de relaxare”, a precizat demnitarul.

Deficitului bugetar a coborât la 2,34% din PIB, de la 3,99% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce, în termeni nominali, înseamnă că deficitul este cu 28,36 miliarde de lei, respectiv cu aproximativ 37%, mai mic decât în 2025.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin.