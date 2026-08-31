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Trei companii de stat, radiate după fuziuni. Oana Gheorghiu: „Un angajament vechi de peste patru ani, dus, în sfârșit, la capăt”/ Ce spune CFR despre companiile preluate

Trei companii de stat din sectoarele energiei și transporturilor au fost restructurate prin fuziune și absorbție, a anunțat luni vicepremierul Oana Gheorghiu, pe platforma Facebook. Operațiunile au fost realizate pentru îndeplinirea jalonului 443 din PNRR, destinat eficientizării întreprinderilor publice.
Trei companii de stat, radiate după fuziuni. Oana Gheorghiu: „Un angajament vechi de peste patru ani, dus, în sfârșit, la capăt”/ Ce spune CFR despre companiile preluate
Foto: Captură Video
Oana Antipa
31 aug. 2026, 20:39, Economic
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UPDATE ora 20:39 – CFR preia patrimoniul, drepturile și obligațiile a două societăți

CFR SA a anunțat că procesele de fuziune prin absorbție cu Telecomunicații CFR SA și Tipografica „Filaret” SA au fost finalizate după admiterea, la 31 august, a cererilor de înregistrare.

CFR este societatea absorbantă, astfel că activitățile, patrimoniul, drepturile și obligațiile celor două societăți sunt integrate în structura sa.

Compania subliniază că operațiunile reprezintă o reorganizare internă a unor entități controlate de stat și nu presupun privatizarea societăților absorbite sau transferarea activelor către investitori privați.

Telecomunicații CFR și Tipografica „Filaret” își încetează existența juridică distinctă fără lichidare. Activitățile lor nu sunt însă eliminate, ci vor continua în interiorul CFR SA.

Ce urmărește CFR prin cele două fuziuni

Administratorul infrastructurii feroviare susține că reorganizarea ar trebui să simplifice circuitele administrative și decizionale, să reducă suprapunerile între funcțiile administrative și de suport și să permită gestionarea integrată a patrimoniului și resurselor.

Contractele și activitățile celor două foste entități vor fi, de asemenea, integrate în procesele interne de administrare și control ale CFR.

Compania evită însă să avanseze, în acest moment, o cifră privind economiile care ar urma să rezulte din restructurare. CFR precizează că efectele economice și operaționale concrete vor putea fi măsurate numai după integrarea completă a activităților și că eventualele economii nu au fost încă determinate.

Știrea inițială:

În sectorul energetic, Electrocentrale Grup a fuzionat prin absorbție cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), companie aflată în portofoliul Ministerului Energiei.

În transporturi, procesul a vizat două societăți: Societatea Tipografică Filaret și Telecomunicații CFR. Ambele au fuzionat prin absorbție cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA (CNCFR), aflată în portofoliul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit Oanei Gheorghiu, Oficiul Registrului Comerțului a admis cele trei fuziuni și radierea societăților absorbite. În cazul a două dintre acestea, hotărârile au fost pronunțate chiar luni și urmează să fie comunicate oficial.

„E o reformă de guvernanță corporativă asumată prin PNRR, care elimină structuri paralele și consolidează administrarea companiilor de stat din aceste domenii”, a transmis vicepremierul.

Gheorghiu: Restructurarea a pornit de la un proiect cu 22 de companii

Vicepremierul susține că, în momentul în care a intrat în Guvern, în noiembrie 2025, nu fusese făcut niciun pas pentru restructurarea vreunei societăți în cadrul jalonului 443.

Ulterior, a fost inițiat un proiect-pilot care viza 22 de companii de stat, pentru restructurare sau listare, în conformitate cu angajamentele asumate de România prin PNRR.

„Până la demiterea Guvernului, am reușit să pornim restructurarea a 3 companii”, a afirmat Gheorghiu.

Aceasta consideră finalizarea celor trei operațiuni doar începutul unui proces mai amplu de reformare a sectorului întreprinderilor publice.

„Astăzi am făcut primul pas și am arătat că se poate. De aici înainte, acest drum poate fi continuat acolo unde performanța economică o cere”, a transmis vicepremierul.

Jalonul 443, declarat închis în ultima zi de implementare a PNRR

Potrivit Oanei Gheorghiu, Guvernul a închis astfel, chiar pe 31 august, jalonul 443 din PNRR. Obiectivul acestuia a fost restructurarea companiilor de stat pentru creșterea eficienței și performanței economice.

„Un angajament vechi de peste patru ani, dus, în sfârșit, la capăt”, a concluzionat Oana Gheorghiu.

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