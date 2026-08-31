Deficitul se reduce cu 28 de miliarde de lei față de 2025 și coboară la 2,34% din PIB, după primele șapte luni din 2026

Deficitul bugetului general consolidat a fost de 48,08 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului 2026, reprezentând 2,34% din PIB, potrivit execuției bugetare publicate de Ministerul Finanțelor. În perioada similară a anului trecut, deficitul a fost de 76,44 miliarde de lei, respectiv 3,99% din PIB.

Totodată, veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, iar cheltuielile totale au crescut cu doar 2,9%, mai anunță Ministerul Finanțelor.

„Datele la șapte luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar şi stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate, în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie. Am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde de lei companiilor pentru a le asigura lichiditatea necesară, și am direcționat resursele cu prioritate către marii piloni de dezvoltare, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creștere economică sănătoasă și sustenabilă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Veniturile bugetului general consolidat

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, veniturile bugetului general consolidat au însumat 412,31 miliarde de lei în primele șapte luni, în creștere cu 11,2% față de aceeași perioadă din 2025. Veniturile fiscale au crescut cu 15,4%, la 214,32 miliarde de lei, iar ponderea acestora în PIB a urcat de la 9,69% la 10,42%.

De asemenea, încasările nete din TVA au ajuns la 88,55 miliarde de lei, cu 26,5% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Încasările brute din TVA au crescut cu 21,7%, în timp ce restituirile de TVA către mediul privat au avansat cu 4,6%, până la 20,48 miliarde de lei.

Veniturile din accize au însumat 28,37 miliarde de lei, în creștere cu 6,4%, în principal ca urmare a majorării încasărilor din produse energetice cu 10,9%.

Fondurile rambursate de Uniunea Europeană pentru plățile efectuate și donațiile au ajuns la 37,28 miliarde de lei, cu 30,3% mai mult decât în primele șapte luni din 2025.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 38,34 miliarde de lei, în creștere cu 8,6%, în timp ce contribuțiile de asigurări au ajuns la 129,14 miliarde de lei, cu 6,7% peste nivelul de anul trecut. Impozitul pe profit a însumat 28,35 miliarde de lei, în creștere cu 8,3%.

Cheltuielile bugetului general consolidat

Pe partea de cheltuieli, bugetul general consolidat a înregistrat plăți de 460,39 miliarde de lei, în creștere nominală cu 2,9%. Ca pondere în PIB, cheltuielile publice au scăzut de la 23,3% în primele șapte luni din 2025 la 22,4% în aceeași perioadă din 2026.

Cheltuielile de personal au fost de 95,67 miliarde de lei, în scădere cu 4,1% față de anul anterior. Ponderea acestora în totalul cheltuielilor publice s-a redus de la 22,3% la 20,8%.

În schimb, cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 11,2%, până la 59,6 miliarde de lei, evoluție determinată în principal de plățile din sistemul de sănătate. Pe de altă parte, cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 40,12 miliarde de lei, în creștere cu 26,5%, reprezentând 2% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au ajuns la 146,59 miliarde de lei, în scădere cu 0,6% față de primele șapte luni din 2025.

Investițiile și proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile

Proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au totalizat 45,88 miliarde de lei, acoperind cadrele 2014-2020 și 2021-2027, Fondul de modernizare, subvențiile agricole și asistența nerambursabilă PNRR. În interiorul acestei dinamici, plățile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au crescut cu 39,1%, iar cheltuielile aferente componentei nerambursabile a PNRR au fost de peste două ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Investițiile au atins 76,51 miliarde de lei, cu 14,83 miliarde de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2025, însemnând o creștere de aproximativ 24% a investițiilor, concomitent cu reducerea deficitului bugetar cu 37%.

Ministerul Finanțelor precizează că 71,05% din volumul investițiilor a fost reprezentat de proiecte susținute din fonduri europene și PNRR, sub formă de granturi și împrumuturi. Plățile pentru aceste proiecte au crescut cu 20,40 miliarde de lei, respectiv cu 60,08%.

„Rezultatele la 7 luni transmit un semnal important de stabilitate și responsabilitate fiscală. România îşi consolidează credibilitatea, atât în plan extern, cât și intern, iar acest semnal este unul foarte important pentru piețe, pentru investitori și pentru încrederea în economia românească. O țară care transmite încredere şi coerență fiscală este o țară mai puternică. Trebuie însă să citim corect și execuțiile bugetare ale lunilor următoare. Din august va fi vizibilă anualizarea efectelor măsurilor adoptate în iulie 2025, astfel că baza de comparație se va modifica și diferențele față de anul trecut se vor reduce firesc. Important este să păstrăm execuția în profilul bugetar și pe traiectoria necesară pentru atingerea țintei de deficit pe întregul an. Următoarea etapă vizează consolidarea structurală și durabilă a ajustării fiscale. Menținerea disciplinei cheltuielilor, o politică salarială predictibilă, accelerarea absorbției fondurilor europene și prioritizarea investițiilor sunt componente obligatorii pentru continuarea acestei traiectorii.”, a subliniat ministrul Alexandru Nazare.