Mandatul actualului șef al Nuclerelectrica, Cosmin Ghiță, care a renunțat la funcție, încetează peste o lună. Cine va fi director general interimar

Societatea Națională Nuclearelectrica a informat, marți seara, acționarii și investitorii că data efectivă la care renunțarea lui Cosmin Ghiță la mandatul de director general al SN Nuclearelectrica își produce efectele este 2 octombrie.

Decizia lui Cosmin Ghiță a fost anunțată pe 25 august, în plină criză a energiei în România, când cele două reactoare de la Cernavodă, operate de companie, au fost oprite din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. De asemenea, a fost făcută publică și la câteva săptămâni de la publicarea concluziilor raportului derulat de Corpul de control al premierului privind activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Cosmin Ghiță a deținut poziția de Director General în cadrul Nuclearelectrica din septembrie 2017. Potrivit Ministerului Energiei, acționar majoritar al companiei, plecarea din funcție a lui Cosmin Ghiță intervine în contextul unei noi oportunități profesionale.

„Consiliul de Administrație al SN Nuclearelectrica SA îi mulțumește domnului Cosmin Ghiță pentru profesionalism, dedicare și implicare în dezvoltarea programului nuclear românesc, menținerea ciclului de combustibil nuclear prin preluarea FPCU Feldioara, dezvoltarea proiectelor de investiții ale companiei, cu accent pe extinderea de capacități nucleare și implementarea de proiecte inovative la nivel european, valorificând, astfel, rolul energiei nucleare dincolo de producție. În egală măsură apreciem efortul și pentru dezvoltarea resursei umane și strategia de formare a unei noi generații de nucleariști”, a declarat Laurențiu Cazan, președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica.

CV-ul viitorului interimar

De asemenea, conform Deciziei Consiliului de Administrație, funcția de Director General provizoriu al SN Nuclearelectrica SA va fi asigurată de Mihai Laurențiu Gioară.

Numirea lui Mihai Laurențiu Gioară în funcția de Director General provizoriu al SN Nuclearelectrica SA, este pentru o durată a mandatului de maximum cinci luni, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate (în conformitate cu prevederile art.29^1 alin.2-5 din OUG 109/2011).

Data începerii mandatului de Director General provizoriu va fi ziua imediat următoare încetării contractului de mandat al Directorului General în funcție, Cosmin Ghiță, respectiv data de 3 octombrie 2026.

Mandatul provizoriu al domnului Mihai Laurențiu Gioară va înceta la expirarea duratei pentru care a fost acordat sau anterior, în cazul intervenirii unei cauze legale de încetare.

Potrivit companiei, Mihai Laurențiu Gioară are o experiență de aproximativ 12 ani în domeniul energetic, perioadă în care a activat în funcții de conducere (Director General, Director General Adjunct) și de consiliere (consilier, expert) în companii relevante de profil din România, respectiv Electrocentrale București, Compania Municipală Energetică București, Societatea Nuclearelectrica Serv., Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Mihai Laurențiu Gioară deține în prezent funcția de Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor în cadrul SN Nuclearelectrica SA, rol în care a coordonat dezvoltarea operațională a proiectelor majore de investiții ale companiei, inclusiv suportul direct pentru Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.

„Performanța și rezultatele obținute în toată perioada în care a activat în cadrul Nuclearelectrica constituie o confirmare a faptului că această nominalizare reprezintă o alegere oportună pentru companie în etapa actuală de dezvoltare. Pregătirea sa profesională include un program executiv MIT (Massachusetts Institute of Technology)–INPO (Institute of Nuclear Power Operations) în tehnologia reactoarelor nucleare, axat pe sisteme de reactoare, protocoale de siguranță și cadre de reglementare la nivel internațional”, a informat compania.