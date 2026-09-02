Peste 6.300 de perechi de pantofi contrafăcuți, găsite la graniță. Urmau să ajungă în Ucraina

Polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă din Tulcea, alături de inspectorii din vama Isaccea au descoperit pantofi contrafăcuți în valoare de 16,5 milioane de lei.

De vineri până marți, echipa comună a suspus controlului două tiruri înmatriculate în Ucraina, încărcate cu diverse tipuri de pantofi de damă. Pantorii urmau să ajungă la o firmă din Ucraina.

„În urma verificărilor amănunțite, s-a constatat că în interiorul ansamblurilor rutiere se aflau 6.360 de perechi de încălțăminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute”, informează, miercuri, Garda de Coastă.

Potrivit polițiștilor, dacă pantofii erau vânduți la preț de marcă, aceștia ar fi costat 16,5 milioane de lei. Marfa a fost ridicată de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Poliția de Frontieră face cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale.