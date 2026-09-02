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Avertismentul Ryanair. Unele companii aeriene „se vor lupta să supraviețuiască” din cauza prețurilor ridicate ale petrolului, iar biletele de avion se vor scumpi

Ryanair a avertizat că unii dintre competitorii săi vor avea „dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui” în această iarnă, dacă prețurile petrolului rămân ridicate.
Avertismentul Ryanair. Unele companii aeriene „se vor lupta să supraviețuiască” din cauza prețurilor ridicate ale petrolului, iar biletele de avion se vor scumpi
Sursa foto: Eduard Vînătoru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
02 sept. 2026, 12:49, Economic
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Compania aeriană irlandeză Ryanair se așteaptă ca biletele pentru zborurile pe distanțe scurte să se scumpească semnificativ dacă prețul petrolului va rămâne ridicat și în 2027, relatează dpa.

Ryanair și-a redus și ținta de trafic pentru anul viitor, pentru a limita în sezonul de iarnă consumul de combustibil al cărui preț nu a fost fixat în avans.

Decizia vine după o nouă creștere a prețurilor petrolului, pe fondul intensificării recente a conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețul mediu al combustibilului pentru avioane a crescut cu 8,2% într-o lună, ajungând la aproximativ 156 de dolari pe baril. Față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea este de 74,2%, potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Ryanair a precizat că aproximativ 80% din combustibilul de care va avea nevoie în 2027 este deja contractat la un preț de 67 de dolari pe baril.

În schimb, combustibilul care nu este acoperit prin astfel de contracte trebuie cumpărat la prețurile ridicate din prezent. Din acest motiv, Ryanair consideră că este „rezonabil” să își reducă expunerea în sezonul de iarnă, perioadă care este mai puțin profitabilă.

„Dacă prețurile ridicate ale petrolului se vor menține și în 2027, Ryanair consideră că tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa vor crește semnificativ, pentru a reflecta scumpirea petrolului, în condițiile în care unii competitori care au o acoperire mai redusă împotriva fluctuațiilor de preț vor avea dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui în sezonul de iarnă care urmează”, a transmis compania.

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