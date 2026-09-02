One Tower, One Cotroceni Park Office (fazele 1 și 2), One Victoriei Plaza și One Technology District sunt contractate integral, iar One Gallery, dezvoltarea comercială aflată în curs de finalizare, este pre-închiriată integral.

Infrastructura dezvoltată din 2019 până în prezent susține peste 16.000 de locuri de muncă.

Activitățile găzduite în clădirile de birouri ONE au contribuit la bugetele locale cu taxe și impozite de peste 7 milioane de euro.

One United Properties (BVB: ONE) principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România listat la Bursa de Valori București, a atins un grad de contractare integral pentru clădirile moderne din portofoliul său office. Astfel, spațiile de birouri moderne care însumează o suprafață închiriabilă brută cumulată de peste 140.000 mp au un grad de contractare de 100%. Clădirile operaționale One Victoriei Plaza, One Cotroceni Park Office (fazele 1 și 2), One Tower sunt închiriate în totalitate, iar One Technology District, hubul office dezvoltat la cheie pentru Infineon Technologies, este integral închiriat în baza unui contract de închiriere pe 15 ani. În plus, One Gallery, aflată în curs de finalizare, este pre-închiriată integral.

Această performanță este cu atât mai relevantă în contextul în care piața locală este marcată de o ofertă nouă redusă și de o cerere tot mai susținută pentru spații de lucru moderne. Potrivit raportului Cushman & Wakefield Echinox Marketbeat Office Q2 2026, în primul semestru al anului nu a fost finalizat niciun proiect nou de birouri în București, iar rata de neocupare pe piața modernă de birouri din București era de 11,6% la finalul trimestrului al doilea din 2026, cel mai redus nivel înregistrat de la trimestrul al treilea din 2020. În paralel, cererea netă, generată de companii care se extind sau intră pe piață, a ajuns la 73% din activitatea totală de închiriere, în creștere de la 53% în urmă cu un an.

Gradul de contractare de 100% pentru clădirile moderne ONE, care oferă birouri de clasă A, eficiente energetic, bine conectate și integrate în dezvoltări mixte, cu acces la servicii relevante pentru angajați, confirmă direcția strategică a companiei. Dincolo de calitatea construcției și de tehnologiile care susțin starea de bine a angajaților, comunitățile create în jurul acestui portofoliu au devenit o emblemă a strategiei ONE, într-o piață a muncii în care calitatea spațiului de lucru a devenit un instrument real de atragere și retenție a talentelor.

One Cotroceni Park Office, cu fazele 1 și 2 însumând 82.798 mp GLA, a devenit un hub office de referință pe harta Bucureștiului, fiind sediul unor companii internaționale renumite, precum Siemens Energy, Ford, DP World, Deutsche Bahn, Stripe, Cencora sau BAT Global Business Solutions. La rândul său, One Tower cu 24.073 mp GLA este una dintre puținele clădiri de birouri din București care a primit prestigioasa certificare LEED Platinum v4 și găzduiește birourile unor companii precum Saint-Gobain, CBRE, McCann Worldgroup România, CMS sau Sanador. Cu 12.000 mp GLA, One Victoriei Plaza este sediul general al Intesa Sanpaolo Bank în România.

One Technology District are 21.514 mp GLA, inclusiv spații de laboratoare, și este integral închiriat către gigantul german Infineon Technologies printr-un contract de închiriere pe 15 ani. Clădirea a fost dezvoltată pentru a găzdui unul dintre cele mai mari centre de cercetare și dezvoltare pentru semiconductori din Europa de Sud-Est. One Gallery, cu 14.845 mp GLA, imobilul istoric cunoscut drept Hala Ford, restaurat integral de dezvoltator și transformat într-un hub retail modern, se află în curs de finalizare, este pre-închiriat integral.

ONE se concentrează pe dezvoltarea de spații de birouri de clasă A și are ca obiectiv crearea unui portofoliu comercial (office și retail) de 195.000 mp GLA până la finalul lui 2026. Acesta include portofoliul existent la 30 iunie 2026, de aproape 152.000 mp GLA (One Cotroceni Park Office Faza 1 și 2, One Tower, One Victoriei Plaza, Bucur Obor, Eliade Tower), One Gallery, One Technology District și Mondrian Hotel (cu 6.447 mp GLA). Prin dimensiunea portofoliului, durata contractelor și diversitatea chiriașilor, ONE beneficiază de o vizibilitate ridicată asupra veniturilor recurente pe termen lung. Până în 2030, compania își propune să atingă un portofoliu de închirieri de peste 300.000 mp GLA, cu o valoare brută a activelor de peste 1 miliard de euro și chirii anuale nominale NNN (triplu net) de peste 75 de milioane de euro.

Dincolo de valoarea financiară a portofoliului, activele de birouri și comerciale ONE au generat un impact economic și social semnificativ: infrastructura dezvoltată din 2019 până în prezent susține peste 16.000 de locuri de muncă la cele mai înalte standarde, iar activitățile găzduite au contribuit la bugetele locale cu taxe și impozite de peste 7 milioane de euro.

„Am construit o platformă de active comerciale care, prin calitatea, sustenabilitatea și stabilitatea veniturilor sale, răspunde exact tipului de oportunitate pe care investitorii instituționali o caută în regiune. Faptul că toate clădirile noastre moderne de birouri sunt deja închiriate integral confirmă o viziune consecventă: aceea de a oferi companiilor posibilitatea de a trece de la clădiri vechi și inadecvate la spații de lucru noi, moderne și integrate. Sunt huburi în care se întâlnesc sustenabilitatea, serviciile de proximitate și calitatea vieții la locul de muncă, un mediu care susține performanța și retenția talentelor. Într-o piață în care oferta nouă de calitate este limitată, companiile caută exact acest tip de spațiu, iar acesta este avantajul nostru real”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO al Diviziei de Office & Commercial, One United Properties.

Segmentul de birouri și retail are o importanță strategică pentru One United Properties, întrucât contractele de închiriere pe termen mediu și lung generează venituri recurente și completează activitatea de dezvoltare rezidențială. Pentru anul 2027, portofoliul de închirieri este estimat să genereze venituri anuale din chirii anuale nominale NNN (triplu net) de 45 de milioane de euro.

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ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, România. Din 2007, compania dezvoltă și administrează un portofoliu de proprietăți emblematice, cu accent pe regenerare urbană și investiții imobiliare. One United Properties integrează o platformă de dezvoltare și administrare imobiliară, care acoperă întregul ciclu operațional, de la identificarea și achiziția terenurilor, la design, construcție și management. Modelul de business combină dezvoltarea imobiliară cu active generatoare de venituri recurente, cu accent strategic pe transformarea zonelor urbane subutilizate în comunități moderne bine integrate, care generează valoare pe termen lung. One United Properties este o companie inovatoare, premiată și recunoscută pentru sustenabilitate, eficiență energetică, design și wellness. În 2025, Financial Times a recunoscut One United Properties ca fiind a noua companie cu cea mai rapidă creștere din Europa în ultimul deceniu, în clasamentul său Top 300 al „Campionilor creșterii pe termen lung din Europa”.