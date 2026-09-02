Scandal cu pietre și sticle aruncate în polițiști la o petrecere din Sectorul 3. Doi bărbați au fost reținuți, iar amenzile depășesc 68.000 de lei

Conflictul a izbucnit în noaptea de luni spre marți, după ce agenții Secției 23 Poliție au intervenit inițial în jurul orei 21:50, în urma unui apel la 112, aplicând o amendă pentru tulburarea liniștii publice.

Trupele speciale intervin la o petrecere zgomotoasă

În jurul orei 23:00 patrula a constatat din oficiu că muzica fusese pornită din nou la un volum ridicat. La fața locului se aflau circa 30 de persoane, motiv pentru care polițiștii au solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi.

În momentul intervenției, mai mulți participanți au devenit extrem de agresivi. Organizatorul petrecerii, un tânăr de 27 de ani care fusese amendat și la primul apel, a fost imobilizat și încătușat. Pentru a dispersa restul persoanelor, a fost folosit spray lacrimogen.

Scandalul a escaladat în momentul în care petrecăreții au început să arunce cu pietre, sticle și pahare în direcția polițiștilor și jandarmilor.

Pentru gestionarea situației, efectivele au fost suplimentate cu echipaje de poliție din Sectorul 3, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și echipaje de jandarmi.

Zeci de mii de lei amendă și două persoane reținute

„În urma intervenției, 13 persoane, dintre care 11 bărbați și 2 femei, au fost conduse la sediul Secției 23 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, se mai arată în informarea emisă de DGPMB.

Pe baza probelor strânse, procurorii au dispus reținerea a doi bărbați pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați Judecătoriei Sectorului 3 cu propuneri legale, în timp ce o minoră este cercetată în libertate pentru ultraj sub forma amenințării

„Pentru faptele de natură contravențională constatate, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991R, în cuantum total de 68.400 de lei”, au mai transmis autoritățile.