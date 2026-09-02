Prima pagină » Știrile zilei » Scandal cu pietre și sticle aruncate în polițiști la o petrecere din Sectorul 3. Doi bărbați au fost reținuți, iar amenzile depășesc 68.000 de lei

Scandal cu pietre și sticle aruncate în polițiști la o petrecere din Sectorul 3. Doi bărbați au fost reținuți, iar amenzile depășesc 68.000 de lei

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar o minoră este cercetată în libertate pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce au atacat forțele de ordine chemate să oprească o petrecere din Sectorul 3 al Capitalei. În urma scandalului, Poliția a aplicat și amenzi de peste 68.000 de lei.
PNL și USR boicotează miercuri toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților. Acuză PSD, AUR și SOS de abuzuri: „Încalcă statul de drept, încalcă Constituția”
PNL și USR boicotează miercuri toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților. Acuză PSD, AUR și SOS de abuzuri: „Încalcă statul de drept, încalcă Constituția”
Cristian Bușoi, despre o posibilă redeschidere a centralei de la Cernavodă: Nu mai devreme de 10 septembrie
Cristian Bușoi, despre o posibilă redeschidere a centralei de la Cernavodă: Nu mai devreme de 10 septembrie
Metoda de furt „spoofing”, folosită în Capitală. Cetățean ucrainean, reținut pentru complicitate la tentativa de înșelăciune
Metoda de furt „spoofing”, folosită în Capitală. Cetățean ucrainean, reținut pentru complicitate la tentativa de înșelăciune
Putin acuză Ucraina de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”
Putin acuză Ucraina de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”
Șeful CNAS, despre lipsa citostaticelor: Sunt discontinuități, nu o problemă de finanțare a Casei
Șeful CNAS, despre lipsa citostaticelor: Sunt discontinuități, nu o problemă de finanțare a Casei
Radu Mocanu
02 sept. 2026, 12:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Conflictul a izbucnit în noaptea de luni spre marți, după ce agenții Secției 23 Poliție au intervenit inițial în jurul orei 21:50, în urma unui apel la 112, aplicând o amendă pentru tulburarea liniștii publice. 

Trupele speciale intervin la o petrecere zgomotoasă

În jurul orei 23:00 patrula a constatat din oficiu că muzica fusese pornită din nou la un volum ridicat. La fața locului se aflau circa 30 de persoane, motiv pentru care polițiștii au solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi. 

În momentul intervenției, mai mulți participanți au devenit extrem de agresivi. Organizatorul petrecerii, un tânăr de 27 de ani care fusese amendat și la primul apel, a fost imobilizat și încătușat. Pentru a dispersa restul persoanelor, a fost folosit spray lacrimogen. 

Scandalul a escaladat în momentul în care petrecăreții au început să arunce cu pietre, sticle și pahare în direcția polițiștilor și jandarmilor. 

Pentru gestionarea situației, efectivele au fost suplimentate cu echipaje de poliție din Sectorul 3, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și echipaje de jandarmi. 

Zeci de mii de lei amendă și două persoane reținute

„În urma intervenției, 13 persoane, dintre care 11 bărbați și 2 femei, au fost conduse la sediul Secției 23 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, se mai arată în informarea emisă de DGPMB. 

Pe baza probelor strânse, procurorii au dispus reținerea a doi bărbați pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați Judecătoriei Sectorului 3 cu propuneri legale, în timp ce o minoră este cercetată în libertate pentru ultraj sub forma amenințării 

„Pentru faptele de natură contravențională constatate, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991R, în cuantum total de 68.400 de lei”, au mai transmis autoritățile. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
GSP.ro
SURSE | Omul de afaceri Fănel Bogos, așteptat la DNA Iași pentru reaudierea în dosarul de mare corupție, în care apare și numele lui Ilie Bolojan
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
Libertatea
Pești care sunt periculoși pentru organism! Se găsesc și în supemarketurile din România! Medicii nu recomandă consumul lor
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia