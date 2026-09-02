Pastila Wegovy pentru slăbit: pacienții au pierdut în medie 13,6% din greutate. Cât costă noul tratament

Germania este prima țară în care noua variantă orală a Wegovy este comercializată, potrivit informațiilor publicate de Euronews. Medicamentul se eliberează numai pe bază de prescripție medicală, iar prețul estimat pentru doza destinată adulților este cuprins între 170 și 280 de euro.

Cum funcționează pastila Wegovy

Substanța activă este semaglutida, care imită acțiunea unui hormon intestinal implicat în senzația de sațietate. Prin urmare, tratamentul contribuie la reducerea senzației de foame și a cantității de alimente consumate.

Varianta orală este destinată adulților. Spre deosebire de injecția Wegovy, care poate fi prescrisă în anumite condiții și adolescenților începând de la 12 ani, comprimatele nu au această indicație.

Un avantaj evident pentru unii pacienți este renunțarea la injecții. Există însă o diferență importantă: pastila trebuie administrată în fiecare zi, în timp ce varianta injectabilă se administrează o dată pe săptămână.

Cât au slăbit participanții la studiul care a stat la baza aprobării

Rezultatele citate de Euronews provin din studiul OASIS-4, care a stat în esență la baza aprobării europene. În cadrul cercetării, 205 participanți au primit medicamentul, iar alți 102 au primit placebo. Adulții cu suprapondere tratați cu semaglutidă orală au pierdut în medie aproximativ 13,6% din greutatea corporală.

Pentru varianta injectabilă, scăderea medie raportată a fost de 19%. Comparația trebuie însă interpretată cu atenție: studiul pentru comprimate a durat 64 de săptămâni, în timp ce cel pentru injecție a avut o perioadă de 72 de săptămâni.

Pastila nu este lipsită de efecte adverse

Faptul că medicamentul este administrat sub formă de comprimat nu elimină efectele secundare asociate semaglutidei. Printre cele mai frecvente se află greața și diareea, precum și alte probleme gastrointestinale. Tratamentul poate fi asociat și cu inflamația pancreasului.

Specialiștii subliniază, de asemenea, că medicamentele pentru obezitate nu trebuie privite ca soluții rapide pentru slăbit.

Julia Szendrödi, președinta Asociației Germane de Diabet, consideră că astfel de medicamente reprezintă o componentă a tratamentului unei boli cronice. Ele trebuie asociate cu alimentație adecvată și activitate fizică.

O piață estimată la 100 de miliarde de dolari

Succesul medicamentelor pentru scăderea în greutate a transformat această categorie într-una dintre cele mai disputate piețe farmaceutice. Potrivit estimărilor citate de Handelsblatt, piața globală a medicamentelor pentru slăbit ar putea ajunge până în 2030 la venituri anuale de aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru companiile farmaceutice.

Concurența este deja în creștere. În Marea Britanie, de exemplu, compania americană Eli Lilly urma să lanseze la sfârșitul lunii august comprimatul Foundayo. Medicamentele de acest tip sunt destinate în principal persoanelor cu obezitate, definită în material printr-un indice de masă corporală (IMC) peste 30. În cazul unor afecțiuni asociate excesului ponderal, precum diabetul de tip 2 sau apneea de somn, tratamentul poate fi utilizat și la persoane cu un IMC sub 30.

Pentru moment, lansarea din Germania este un prim pas important pentru forma orală a Wegovy în Europa. Rămâne de văzut când va deveni disponibilă și în alte țări europene și cât de mult va schimba apariția comprimatelor preferința pacienților pentru tratamentele injectabile.