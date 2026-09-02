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Revizie de vară la CET Sud, în Capitală. 1.395 de blocuri, cu mai puțină presiune la apa caldă

Primăria Municipiului București (PMB), anunță că la CET Sud specialiștii fac revizie de vară. Astfel, 1,395 de blocuri sunt afectate, având mai puțină presiune la apa caldă, potrivit sursei citate.
Revizie de vară la CET Sud, în Capitală. 1.395 de blocuri, cu mai puțină presiune la apa caldă
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
02 sept. 2026, 12:48, Social
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„Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în București, au furnizarea apei calde deficitară”, informează PMB. 

Potrivit sursei citate, apa caldă este furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din Sectorul 3.

Este vorba despre o mentenanță anuală realizată de ECLEN. Revizia de vară a sistemului se face de peste 60 de ani, fiind „o procedură obligatorie” de la apariția „rețelei moderne de apă caldă”, potrivit PMB.

Potrivit sursei citate, furnizarea apei calde va reveni la parametri normali până în 18 septembrie.

„Din 7 septembrie, ELCEN repornește și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul Sectorului 1. Astfel, se vor îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru Sectoarele 5 și 6”, transmite PMB. 

Revizia de vară are două scopuri. Pe de-o parte, verificările și reparațiile ample la cazane, conducte și echipamente previn avariile majore și pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcționează la capacitate maximă.

Pe de altă parte, echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale, informează PMB. 

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