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Bogdan Ivan avertizează: 10.000 de locuințe din Vâlcea riscă să rămână fără apă caldă și căldură la iarnă

Bogdan Ivan avertizează că aproximativ 10.000 de locuințe din Vâlcea riscă să rămână fără apă caldă după închiderea CET Govora și, posibil, fără căldură la iarnă. Fostul ministru al Energiei îi cere Guvernului 40 de milioane de lei pentru o soluție temporară.
Bogdan Ivan avertizează: 10.000 de locuințe din Vâlcea riscă să rămână fără apă caldă și căldură la iarnă
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
31 aug. 2026, 20:13, Economic
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„Aproximativ 10.000 de locuințe din Vâlcea sunt pe cale să rămână fără apă caldă și, posibil, fără căldură la iarnă. CET Govora se închide mâine”, a transmis fostul ministru al Energiei, pe Facebook.

Potrivit acestuia, nici Primăria Râmnicu Vâlcea, nici Consiliul Județean Vâlcea nu au primit până în prezent fondurile solicitate și niciun răspuns din partea autorităților centrale.

„Deși i-am cerut explicit premierului Bolojan să aloce 40 de milioane de lei pentru continuarea furnizării agentului termic către populație, printr-o soluție tehnică bazată pe patru CAF-uri (cazane de apă fierbinte) de câte 25 MW, ca măsură de tranziție până la punerea în funcțiune a noii centrale pe gaz din zonă, nici Primăria, nici Consiliul Județean nu au primit, până astăzi, nici măcar un leu. Mai mult, nu au primit, efectiv, niciun răspuns!”, a afirmat Ivan.

Fostul ministru susține că soluția ar necesita o investiție de sub 8 milioane de euro și consideră că aceasta ar fi cea mai rapidă variantă pentru menținerea serviciului public de alimentare cu agent termic.

„Da, știu, deficitul scade. Dar, până una-alta, oamenii rămân fără apă caldă în România anului 2026. Cumplit!”, a transmis Ivan.

Apel public către Guvernul Bolojan

Acesta a făcut un apel public către Guvern să aloce banii necesari pentru soluția de tranziție.

„Serviciul public trebuie asigurat, iar o investiție de sub 8 milioane de euro este cea mai simplă și rapidă soluție. Lansez un apel public către Guvernul Bolojan: investiți în oameni, nu doar în finanțarea deficitului!”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

„Autoritatile locale au un proiect al unei noi centrale de înaltă eficiență pe gaze naturale care urmează să fie finalizat, dar, până atunci, au nevoie de 40 de milioane de lei pentru ca oamenii din Râmnicu Vâlcea să aibă apă caldă și căldură la iarnă. Nu este despre politică. Este despre oameni”, a conchis Ivan.

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