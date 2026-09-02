Vreme instabilă în București. Temperaturi de până la 32 de grade și averse în următoarele două zile

În intervalul 2 septembrie, ora 13:00 – 3 septembrie, ora 09:00, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și unele înnorări spre seară. Vântul se va intensifica temporar, cu viteze de 35-45 km/h, iar izolat sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 l/mp.

Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade, în timp ce minima va coborî până la 15-18 grade.

Joi, 3 septembrie, în intervalul 09:00-21:00, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare. După-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp. În timpul ploilor, vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 35-50 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 2 septembrie, ora 13:00 – 3 septembrie, ora 21:00, care vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 2 septembrie, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Moldova și nordul Munteniei, iar joi, 3 septembrie, pe alocuri în regiunile sudice și estice și în zona montană.

Fenomenele vor consta în averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și izolat la peste 20-30 l/mp.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, informarea poate fi actualizată, inclusiv prin avertizări de fenomene severe imediate de tip nowcasting.