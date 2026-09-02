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Vreme instabilă în București. Temperaturi de până la 32 de grade și averse în următoarele două zile

Vremea va fi călduroasă în București în următoarele două zile, însă perioadele de instabilitate atmosferică vor aduce averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Vreme instabilă în București. Temperaturi de până la 32 de grade și averse în următoarele două zile
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
02 sept. 2026, 10:30, Social
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În intervalul 2 septembrie, ora 13:00 – 3 septembrie, ora 09:00, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și unele înnorări spre seară. Vântul se va intensifica temporar, cu viteze de 35-45 km/h, iar izolat sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 l/mp.

Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade, în timp ce minima va coborî până la 15-18 grade.

Joi, 3 septembrie, în intervalul 09:00-21:00, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare. După-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp. În timpul ploilor, vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 35-50 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 2 septembrie, ora 13:00 – 3 septembrie, ora 21:00, care vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 2 septembrie, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Moldova și nordul Munteniei, iar joi, 3 septembrie, pe alocuri în regiunile sudice și estice și în zona montană.

Fenomenele vor consta în averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și izolat la peste 20-30 l/mp.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, informarea poate fi actualizată, inclusiv prin avertizări de fenomene severe imediate de tip nowcasting.

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