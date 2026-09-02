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GTA VI face furori înainte de lansare: trailerul extins a strâns 31 de milioane de vizualizări pe Netflix

Grand Theft Auto VI demonstrează încă o dată cât de mare este așteptarea pentru noul joc Rockstar. Trailerul extins, lansat în exclusivitate pe Netflix pentru doar șase ore, a fost urmărit de 31,1 milioane de ori în această perioadă.
GTA VI face furori înainte de lansare: trailerul extins a strâns 31 de milioane de vizualizări pe Netflix
Sursa foto: Captura Youtube/Rockstar Games
Victor Dan Stephanovici
02 sept. 2026, 10:29, Social
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Performanța este cu atât mai interesantă cu cât materialul video a fost disponibil pe platformă pentru o perioadă foarte scurtă, scrie Engadged. După expirarea exclusivității, Rockstar a publicat același material pe YouTube.

GTA VI a ajuns pe primul loc în 58 de țări

Potrivit clasamentului Netflix pentru perioada 24–30 august, trailerul extins al jocului a ocupat prima poziție în categoria filmelor în 58 de țări. Materialul are aproape 30 de minute și oferă o privire mult mai amplă asupra jocului decât un trailer obișnuit. Fanii pot vedea secvențe de gameplay și mai multe dintre mecanicile pregătite de Rockstar. Succesul este cu atât mai remarcabil cu cât utilizatorii Netflix au avut la dispoziție doar o fereastră de șase ore, pe 27 august, pentru a urmări materialul înainte ca acesta să fie publicat și pe YouTube.

Câte vizualizări a strâns pe YouTube

După încheierea perioadei de exclusivitate, Rockstar a publicat trailerul extins pe propriul canal YouTube. Acolo, materialul a trecut de 17,7 milioane de vizualizări. Totuși, cifrele celor două platforme nu pot fi comparate direct. Netflix consideră o vizualizare atunci când un film este urmărit integral, în timp ce YouTube contabilizează o vizualizare imediat ce videoclipul este redat. Prin urmare, cele 31,1 milioane de vizionări raportate de Netflix reprezintă un indicator puternic al numărului de utilizatori care au accesat materialul în perioada extrem de scurtă în care acesta a fost exclusiv pe platformă.

Ce arată trailerul extins

Materialul prezintă imagini capturate din versiunea PlayStation 5 a jocului și oferă noi informații despre gameplay. Printre elementele prezentate se numără modificări ale sistemului de luptă, extinderea universului jocului, posibilitatea de a schimba personajele principale și numeroase activități secundare. Pentru fani, trailerul este astfel mai mult decât o simplă prezentare cinematografică: oferă una dintre cele mai consistente priviri asupra jocului înainte de lansare.

GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie 2026, iar povestea principală ar putea necesita 80 de ore sau chiar mai mult pentru a fi finalizată. Fenomenul generat de trailerul extins arată cât de mare este interesul pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Iar Rockstar nici măcar nu a ajuns încă la momentul lansării.

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