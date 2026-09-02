Sindicatele din silvicultură contestă reorganizarea Romsilva. Federația SILVA a sesizat CSAT

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a anunțat miercuri printr-un comunicat de presă că a sesizat oficial Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a cere suspendarea implementării reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și reevaluarea de urgență a HG nr. 123/2026.

Vizat de sesizarea silvicultorilor este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care a impus prin HG nr. 123/2026 reorganizarea Romsilva în 19 direcții silvice regionale. Federația sindicală acuză ministerul că a promovat cu insistență acest proiect, în paralel cu o neobosită campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români fără să prezinte o analiză profesională.

„Dar conducerea MMAP nu a prezentat nicio analiză profesională care să fi stat la baza acestei formule de reorganizare. Nu se știe cine semnează din punct de vedere tehnic proiectul. Nu a fost prezentată nicio evaluare de impact economic, social sau funcțional care să demonstreze că structura aleasă este cea corectă. Mai mult, decizia a fost luată în grabă, înainte de finalizarea auditului organizațional independent al Romsilva. Un audit despre care conducerea MMAP fusese informată din timp. Acum auditul există, iar concluziile lui contrazic flagrant soluția impusă de minister”, se arată în comunicat.

Guvernul a stabilit 19 direcții, auditul indică 26

Federația SILVA mai arată că în cadrul procesului de audit, au fost analizate șapte scenarii, pe baza a 14 criterii economice, teritoriale, de guvernanță și de mediu. Soluția rezultată ca optimă este organizarea Romsilva în 26 de direcții regionale.

„Guvernul a stabilit 19 direcții fără să prezinte vreo fundamentare a acestei cifre. Auditul indică 26. Aceasta este o realitate pe care conducerea MMAP nu o poate ocoli și pentru care este răspunzătoare. Și pe care ar fi fost normal să o explice. În aceste condiții, insistența cu care este forțată în continuare reorganizarea regiei, deși există acum argumente profesionale pentru oprirea și reevaluarea ei, ridică o serie de întrebări”, precizează sindicaliștii.

Sindicatele ridică o serie de întrebări legate de graba cu care se intenționează reorganizarea Romsilva. Conduita autorității, absența unei fundamentări profesionale prezentate public și refuzul de a opri procesul pentru a-l reevalua în lumina auditului independent fac ca toate aceste întrebări să fie considerate legitime din punctul de vedere al silvicultorilor.

„De ce trebuie reorganizată Romsilva cu orice preț și într-un timp atât de scurt? De ce este ignorată analiza profesională care arată că soluția aleasă este greșită?

Este doar amatorism administrativ? Incompetență? Sau există alte obiective ale acestei „reorganizări”, obiective care nu au fost prezentate public?

Se pregătește, prin slăbirea actualului administrator, o schimbare fundamentală a sistemului de administrare a pădurilor proprietate publică? Se urmărește transferarea unor atribuții de administrare către alte structuri? Către cine? Cum?”

Spre deosebire de conducerea MMAP, silvicultorii cunosc pădurea, se mai menționează în comunicatul Federației SILVA. „Cunosc structurile care o administrează. Știu ce înseamnă în teren ruperea unor legături funcționale construite în zeci de ani și crearea unor structuri regionale supradimensionate. Federația SILVA a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor acestei reorganizări înainte ca ele să fie confirmate de audit. Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională include între amenințările la adresa securității naționale acțiunile sau inacțiunile care pot conduce la periclitarea, degradarea ori distrugerea resurselor naturale și a fondului forestier”.

Răspunderea pentru consecințe trebuie să aparțină celor care au luat decizia

Acesta sunt motivele pentru care Federația SILVA precizează că a sesizat CSAT, iar în încheiere arată că cei care iau decizii vor răspunde și după ce vor părăsi funcțiile. „Noi, silvicultorii, ne-am făcut datoria. Am identificat erorile. Am avertizat. Am argumentat. Am cerut oprirea procesului înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat.Din acest moment, nimeni dintre cei care decid continuarea reorganizării nu mai poate spune că nu a știut. Dacă, în ciuda tuturor avertismentelor și a concluziilor auditului, reorganizarea va fi dusă mai departe în forma actuală, răspunderea pentru consecințe trebuie să aparțină celor care au luat și au menținut această decizie. Funcțiile sunt vremelnice. Însă răspunderea pentru deciziile luate în exercitarea lor nu dispare o dată cu plecarea din funcție. Cei care decid astăzi să meargă înainte trebuie să știe că nu pot pune în pericol administrarea pădurilor statului, iar apoi să considere subiectul închis o dată cu încheierea mandatului. Pădurile statului sunt o resursă strategică a României. Cine își asumă continuarea acestei reorganizări își asumă, până la capăt, și răspunderea pentru efectele ei”, se precizeză în finalul comunicatului Federației SILVA.