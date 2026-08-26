Ministra Mediului: 2.7 milioane de lei au ,,investit” Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Romsilva reacționează

După ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a postat pe contul său de Facebook imagini și un comentariu critic privind un sediu al Direcției Silvice Prahova, Romsilva a reacționat printr-un comunicat de presă în care precizează că după efectuarea recepției, conducerea Regiei va stabili destinația finală a investiției.

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini cu noul sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Investiția a fost inițiată de Direcția Silvică Prahova în anul 2022, ca urmare a măsurilor dispuse de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, privind respectarea cerințelor de biosecuritate sanitar-veterinară și restricționarea accesului persoanelor în incinta fazaneriei.

Noul sediu are o suprafață de 455,18 metri pătrați, iar investiția, realizată pe parcursul ultimilor patru ani, a costat 2,7 milioane lei, fonduri proprii ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Clădirea deține toate avizele necesare și a fost realizată cu respectarea prevederilor legale aplicabile”, a transmis Biroul de Presă al Romsilva.

Reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor nu exclud ca sediul la cea face referire ministra Mediului să fie utilizat, inclusiv pentru activități specifice de vânătoare, însă o formulă mixtă.

„Menționăm că, după efectuarea recepției, în funcție de forma finală a procesului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, conducerea Regiei va stabili destinația finală a investiției.

Aceasta va fi utilizată ca sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, sau într-o formulă mixtă, sediu aministrativ și centru de vizitare pentru activități de educație forestieră, și/sau spațiu de cazare destinat activităților specifice de vânătoare.

Decizia finală privind destinația investiției va fi stabilită în funcție de necesitățile instituționale și poate fi luată împreună cu autoritatea tutelară”, se arată în comunicat.