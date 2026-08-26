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Ministra Mediului: 2.7 milioane de lei au ,,investit” Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Romsilva reacționează

Diana Buzoianu aduce acuzații conducerii Romsilva pentru cheltuirea unei sume considerabile de bani publici pentru o construcție care ar fi trebuit să fie sediu administrativ dar care arată mai mult ca o cabană de vânătoare. Romsilva a reacționat într-un comunicat de presă, după apariția în spațiul public a imaginilor și susține că respectiva clădire va fi utilizată ca sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, sau într-o formulă mixtă, sediu administrativ și centru de vizitare pentru activități de educație forestieră, și/sau spațiu de cazare destinat activităților specifice de vânătoare.
Ministra Mediului: 2.7 milioane de lei au ,,investit
Sursa foto: Facebook
Laurentiu Marinov
26 aug. 2026, 11:21, Politic
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UPDATE: Reacția Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva

După ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a postat pe contul său de Facebook imagini și un comentariu critic privind un sediu al Direcției Silvice Prahova, Romsilva a reacționat printr-un comunicat de presă în care precizează că după efectuarea recepției, conducerea Regiei va stabili destinația finală a investiției.

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini cu noul sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Investiția a fost inițiată de Direcția Silvică Prahova în anul 2022, ca urmare a măsurilor dispuse de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, privind respectarea cerințelor de biosecuritate sanitar-veterinară și restricționarea accesului persoanelor în incinta fazaneriei.

Noul sediu are o suprafață de 455,18 metri pătrați, iar investiția, realizată pe parcursul ultimilor patru ani, a costat 2,7 milioane lei, fonduri proprii ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Clădirea deține toate avizele necesare și a fost realizată cu respectarea prevederilor legale aplicabile”, a transmis Biroul de Presă al Romsilva.

Reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor nu exclud ca sediul la cea face referire ministra Mediului să fie utilizat, inclusiv pentru activități specifice de vânătoare, însă o formulă mixtă.

„Menționăm că, după efectuarea recepției, în funcție de forma finală a procesului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, conducerea Regiei va stabili destinația finală a investiției.

Aceasta va fi utilizată ca sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, sau într-o formulă mixtă, sediu aministrativ și centru de vizitare pentru activități de educație forestieră, și/sau spațiu de cazare destinat activităților specifice de vânătoare.

Decizia finală privind destinația investiției va fi stabilită în funcție de necesitățile instituționale și poate fi luată împreună cu autoritatea tutelară”, se arată în comunicat.

Știrea inițială:

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, acuză într-o postare pe Facebook, Romsilva și Direcția Silvică Prahova că au cheltuit milioane de lei pentru clădire a cărei destinație ar fi în acte, sediu social, dar care, în realitate arată ca o cabană de vânătoare.
„2.7 milioane de lei au ,,investit” Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcție de reorganizare, cică”, a scris Diana Buzoianu.

Ministra Mediului susține că dacă, într-adevăr destinația construcției va fi schimbată, va ataca mutarea de fonduri.
„Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ și s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinației lor”, a transmis Buzoianu.
Ministra îl atacă direct în postare pe directorul general Romsilva.
„Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazați baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanți la nivel național Romsilva, că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță”. a încheiat Diana Buzoianu.

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