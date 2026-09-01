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O glumă virală le-a adus adolescenților probleme cu poliția. Ce este trendul „Cat in the Hat”

Autoritățile au intervenit împotriva unui trend viral de pe rețelele sociale, după ce mai mulți elevi au primit mesaje și materiale care sugerau că personajul „Cat in the Hat” ar urma să vină la școlile sau locuințele lor.
O glumă virală le-a adus adolescenților probleme cu poliția. Ce este trendul „Cat in the Hat”
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
01 sept. 2026, 22:58, Știri externe
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Trendul s-a răspândit în mai multe zone din SUA, unde adolescenții distribuie imagini și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care o persoană costumată în celebrul personaj creat de Dr. Seuss pare că îi urmărește pe oameni, potrivit The Independent.

Mesaje amenințătoare în Kentucky

În Kentucky, Allen County-Scottsville Crime Task Force a deschis o anchetă, după ce mai mulți elevi au reclamat că au primit mesaje amenințătoare pe Snapchat și alte platforme de socializare de la o persoană care se identifica drept „Cat in the Hat”.

Autoritățile au anunțat că au identificat minorul aflat în spatele unui cont de TikTok implicat în anchetă și că situația este tratată în consecință.

Un minor asociat cu videoclipurile care vizau Allen County s-a predat poliției. Potrivit WKRN, acesta riscă acuzații penale, însă autoritățile au precizat că nu va primi sancțiuni mai severe.

Task force-ul a explicat că trendul s-a extins mult dincolo de Allen County.

„Tinerii creează conturi și folosesc imagini și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a face să pară că personajul vine în orașul, școala, cartierul lor sau chiar după anumite persoane”, au transmis autoritățile.

Acestea au avertizat că ceea ce începe ca o glumă sau un trend online poate deveni rapid o problemă serioasă atunci când elevii ajung să se teamă pentru siguranța lor.

Un adolescent de 14 ani, arestat în Colorado

Și în Colorado, trendul a dus la o arestare.

Un elev în vârstă de 14 ani de la Grand Junction High School a fost arestat luni, după ce poliția a fost informată cu privire la o postare de pe TikTok care făcea referire la trendul „Cat in the Hat” și sugera că cineva ar putea apărea la o școală gimnazială locală și la întâmplare la casele oamenilor.

„Postările sunt menite să provoace alarmă și teamă în rândul oamenilor”, a transmis poliția din Grand Junction.

Adolescentul a fost acuzat de interferență cu personalul, cadrele didactice sau elevii instituțiilor de învățământ și de hărțuire. El a fost eliberat și predat părinților.

Poliția din Grand Junction a precizat că tratează cu seriozitate toate sesizările privind siguranța în școli și că va continua să colaboreze cu autoritățile locale pentru protejarea elevilor, personalului și unităților de învățământ.

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