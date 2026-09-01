Iranul ripostează după atacurile SUA. Teheranul promite „o pedeapsă severă”

„Statele Unite vor regreta noile lor atacuri”, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, potrivit agenției iraniene semi-oficiale Fars. El a avertizat că decizia Iranului de a riposta este „finală și ireversibilă”.

Reprezentanții Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au promis, la rândul lor, o „pedeapsă severă” pentru Statele Unite, potrivit sursei citate, după ce armata americană a început marți seară un atac asupra mai multor obiective iraniene.

Presa de stat de la Teheran a relatat explozii în mai multe zone din sudul Iranului, inclusiv în Bandar Abbas, pe insula Qeshm și în Konarak.

Riposta iraniană vine după ce SUA au lansat o nouă serie de lovituri asupra Iranului. Washingtonul a afirmat că operațiunea a fost declanșată după încercări iraniene de a amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz și după lansarea a opt rachete asupra unei baze americane din Iordania.

Președintele Donald Trump a avertizat Teheranul să nu răspundă militar.

„Dacă Iranul ripostează, Statele Unite vor lovi și mai puternic”, a transmis Trump pe platforma Truth Social, calificând atacurile americane drept „justificate”.

Trump a declarat, într-un interviu pentru Fox News, că statele aliate din regiune au fost înștiințate înainte ca armata americană să înceapă loviturile.