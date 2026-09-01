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O femeie a înjunghiat două persoane în Times Square, la New York, înainte de a fi împușcată de poliție

O femeie a înjunghiat la întâmplare două persoane în Times Square din New York, apoi a fost împușcată de poliție, potrivit unor oficiali.
O femeie a înjunghiat două persoane în Times Square, la New York, înainte de a fi împușcată de poliție
Sursa: Pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
01 sept. 2026, 07:48, Știri externe
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O femeie înarmată cu două cuțite a fost rănită luni după-amiază de focuri de armă ale poliției în zona aglomerată Times Square din  Manhattan, New York, după ce a înjunghiat două persoane, potrivit Departamentului de Poliție din New York, relatează Le Figaro.

Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora locală 16:30. Suspecta, despre care rapoartele inițiale sugerează că „suferea de afecțiune emoțională”, ar fi atacat mai întâi un bărbat și o femeie cu cuțitul. Ambii au fost spitalizați în stare critică, potrivit  ABC7.

După atacuri, femeia a fugit spre nord, către o secție de poliție din Times Square. Ofițerii au găsit-o acolo, încă având cuțitele în mână. În ciuda ordinelor primite, se pare că a refuzat să predea armele. Ofițerii au deschis apoi focul, rănind-o. Suspecta a fost, de asemenea, dusă la spital în stare critică. Arma ei a fost recuperată de poliție. Forțele de poliție au fost desfășurate pentru a restricționa accesul în zonă. „În acest moment, ancheta este încă în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt, deși terorismul nu pare a fi motivul principal.

Un jurnalist AFP care a sosit la fața locului după incident a observat o prezență numeroasă a poliției și a serviciilor de urgență, precum și o baltă de sânge pe jos. „A trecut în fugă pe lângă mine după colț cu două cuțite în mâini”, a declarat un martor pentru PIX11 News. El a povestit că, la scurt timp după aceea, polițiștii au folosit un pistol Taser cu electroșocuri asupra ei. În ciuda acestui fapt, ea s-a repezit la ei și atunci au împușcat-o „de două ori”, a spus el.

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