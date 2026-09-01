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Plecare de la vârful Armatei Terestre din SUA: Dan Driscoll demisionează după un conflict cu secretarul Apărării

Secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia, după luni de tensiuni cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, relatează presa internațională.
Plecare de la vârful Armatei Terestre din SUA: Dan Driscoll demisionează după un conflict cu secretarul Apărării
Dan Driscoll. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
01 sept. 2026, 08:18, Știri externe
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Dan Driscoll, secretarul Forțelor Terestre ale SUA, și-a prezentat demisia din funcție după un an și jumătate de mandat, a anunțat luni Casa Albă, potrivit Associated Press. Este cea mai recentă plecare a unui înalt oficial militar din cadrul administrației Trump.

Informaţia a fost dezvăluită iniţial de ziarul The Wall Street Journal, pentru ca mai apoi să fie preluată de alte publicații internaționale.

„Secretarul Driscoll a fost extrem de eficient în promovarea agendei președintelui Trump de a «Face America din nou puternică» în cadrul Departamentului Armatei, oferind o conducere remarcabilă în timpul operațiunilor militare istorice, readucând accentul pe pregătire și letalitate, contribuind la negocierile dintre Rusia și Ucraina și multe altele”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-o reacție pentru Associated Press.

Momentan, nu este clar motivul pentru care Driscoll a demisionat, dar vine în contextul mai multor luni de tensiuni cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Un oficial al Armatei SUA a declarat, sub anonimat, pentru Associated Press, că Driscoll a discutat cu președintele Donald Trump despre situația actuală a Armatei și și-a înaintat demisia.

Demisia, în urma altor plecări din cadrul Armatei

Driscoll a avut un rol activ și în diplomație. El a fost implicat în negocierile privind evoluția războiului din Ucraina și sprijinul militar acordat Kievului.

Plecarea lui Driscoll de la conducerea Forțelor Terestre ale SUA vine după îndepărtarea unuia dintre aliații săi din cadrul Armatei, precum și după reducerea unui program de drone pe care acesta îl susținuse.

De asemenea, Pete Hegseth l-a demis, în aprilie, pe cel mai înalt lider în uniformă al Armatei, generalul Randy George, în timp ce comandantul Armatei în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, și-a dat demisia în mod neașteptat în iunie.

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