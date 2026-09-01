Adolescentele care au traversat din Maroc în Ceuta își cer dreptul la un viitor: Nu vreau ca alții să decidă pentru mine

Fetele, aflate acum într-o tabără improvizată din Ceuta, spun că vor să-și continue studiile, să muncească și să aibă control asupra propriului viitor, relatează The Guardian.

Adolescentele din Maroc vor să-și continue studiile și să muncească în Spania

Una dintre adolescente, Fatin, spune că decizia de a pleca din Maroc a început să prindă contur după ce a fost nevoită să renunțe la școală. Ea își dorea să-și continue studiile, însă familia se aștepta să se ocupe de treburile gospodărești.

Fatin se numără printre cele 29 de fete care au vorbit pentru The Guardian despre trecutul lor și despre speranțele pe care le au pentru viitor. Toate au participat la traversarea în masă din Maroc către Ceuta, la sfârșitul lunii iulie.

La aproape o lună de la traversare, adolescentele se află printre sutele de tineri marocani care dorm într-o tabără improvizată din El Príncipe, unul dintre cele mai sărace cartiere din Ceuta. Ele nu știu dacă autoritățile spaniole le vor permite să rămână în Spania sau dacă vor fi trimise înapoi în Maroc.

Fetele din Maroc vor un viitor în care să poată decide singure

Mărturiile adolescentelor, exprimate în arabă, darija, spaniolă, franceză și engleză, au un element comun: dorința de a avea mai mult control asupra propriilor vieți.

Unele vor să termine școala și să urmeze o profesie. Printre meseriile visate se numără cea de asistentă medicală, psiholog, bucătăreasă, fotbalistă sau antrenoare sportivă. Altele speră să muncească în Spania pentru a-și putea ajuta financiar familiile.

Malak, în vârstă de 17 ani, spune că problemele familiale au împiedicat-o să-și continue studiile. Încă din copilărie visa să lucreze în serviciile de informații, iar plecarea în Spania reprezintă pentru ea o șansă de a recupera un viitor despre care simțea că îi fusese refuzat.

O altă adolescentă spune că nu vrea ca familia să decidă cu cine se va căsători, ci își dorește să poată lua singură această decizie.

Adolescentele din Maroc se confruntă cu diferențe majore între femei și bărbați

Situația femeilor pe piața muncii din Maroc evidențiază o diferență semnificativă între sexe. În al doilea trimestru al anului 2026, doar 18,1% dintre femeile de vârstă activă făceau parte din forța de muncă, față de 66,5% dintre bărbați, potrivit Înaltului Comisariat pentru Planificare din Maroc.

Diferențele apar și în ceea ce privește munca domestică. Femeile și fetele de cel puțin 15 ani petrec 20,8% din timp în activități neremunerate de îngrijire și muncă domestică, în timp ce procentul este de 3% în cazul bărbaților și băieților, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Wiam, în vârstă de 16 ani, spune că vrea să-și continue studiile și să urmeze o carieră în fotbal în Spania. În același timp, își dorește să-și ajute părinții și „să mai ia puțin din povara de pe umerii” lor.

Soraya, tot în vârstă de 16 ani, vrea să devină asistentă medicală. Alte adolescente vorbesc despre dorința de a avea „o viață sănătoasă și stabilă” sau „un viitor mai bun și o viață demnă”.

Adolescentele din Ceuta au nevoie de protecție și informații

În prezent, problemele adolescentelor sunt însă mai urgente. Ele au nevoie de un loc sigur în care să locuiască, acces la servicii medicale, intimitate, educație și informații clare despre viitorul lor.

Ahmed Enfed-dal, președintele asociației de cartier din El Príncipe, spune că localnicii încearcă să creeze un spațiu cât mai sigur pentru fete. Potrivit acestuia, adolescentele sunt însoțite atunci când merg la toaletă sau la duș, pentru a evita situațiile periculoase.

Situația rămâne însă îngrijorătoare. Până la 17 august, procurorii din Ceuta înregistraseră 13 plângeri oficiale privind agresiuni sexuale comise de la începutul traversării în masă. Printre victime se aflau și trei minori.

Pentru adolescentele ajunse în Ceuta, traversarea nu a însemnat însă doar o încercare de a ajunge în Europa, ci și speranța unei vieți în care să poată studia, munci și lua singure decizii privind propriul viitor.