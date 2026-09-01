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Un summit nord-coreean-SUA este posibil în orice moment

Serviciile de informații sud-coreene consideră că un summit între liderii nord-coreeni și americani este posibil „oricând”, invocând „semne de dialog” între cele două țări, a declarat un parlamentar marți, după o întâlnire cu serviciile de informații.
Un summit nord-coreean-SUA este posibil în orice moment
Foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
01 sept. 2026, 08:50, Știri externe
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„În ceea ce privește un summit între Coreea de Nord și Statele Unite, o analiză sugerează că acesta ar putea avea loc oricând”, a declarat parlamentarul Youn Kun-young reporterilor, potrivit Le Figaro.

„Deși nu au fost prezentate fapte referitoare la contacte concrete între cele două părți, există semne de dialog”, a adăugat el după întâlnirea cu ușile închise cu liderii Serviciului Național de Informații (NIS). Președintele american  Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-un de trei ori în timpul primului său mandat (2017-2021), i-a surprins pe mulți pe 19 august, declarând că se va întâlni din nou cu liderul nord-coreean înainte de sfârșitul anului.

Trump se laudă că are o relație strânsă cu Kim Jong-un

În același timp, a scurtat exercițiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, despre care a spus că au transmis „un semnal total nepotrivit și ostil” către Phenian. Donald Trump se laudă că are o relație strânsă cu Kim Jong-un, a cărui țară este considerată o amenințare majoră la adresa securității SUA de către serviciile secrete americane. Deocamdată, Coreea de Nord nu a dat nicio indicație publică că ar accepta această invitație la dialog.

La scurt timp după anunțul președintelui american, Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a declarat că nu are cunoștință de nicio comunicare dintre fratele ei și Donald Trump. Coreea de Nord a efectuat ulterior lansări de testare a aproximativ zece rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și a condamnat drept „amenințare” exercițiile navale programate pentru septembrie între Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia.

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