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Lovitură pentru gigantul Shein chiar în ziua debutului la bursă: acțiunile au pierdut 10%

Gigantul fast-fashion Shein a intrat marți pe Bursa din Hong Kong, dar debutul mult așteptat nu a fost unul triumfal. Acțiunile companiei au coborât cu aproximativ 10% în primele ore de tranzacționare, într-un moment în care modelul de business bazat pe haine foarte ieftine este pus tot mai mult sub presiune de tarife, costuri și reglementări.
Lovitură pentru gigantul Shein chiar în ziua debutului la bursă: acțiunile au pierdut 10%
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
01 sept. 2026, 08:01, Economic
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După ani în care a încercat să ajungă pe marile piețe occidentale, Shein și-a făcut în sfârșit debutul bursier, anunăță AP. Compania a atras aproximativ 1,7 miliarde de dolari prin oferta publică inițială, la un preț de 48,56 dolari Hong Kong pentru o acțiune, însă investitorii au reacționat rapid prin vânzări.

În primele ore, titlurile au coborât sub pragul de 44 de dolari Hong Kong. Potrivit datelor citate de presa financiară, acțiunile au ajuns la aproximativ 43,8 dolari Hong Kong, ceea ce înseamnă o scădere de circa 10% față de prețul de listare. Listarea a evaluat Shein la aproximativ 26,5-27 de miliarde de dolari, o sumă impresionantă în continuare, dar mult sub nivelul de aproape 100 de miliarde de dolari atins de companie în 2022.

Majorarea prețurilor – o lovitură pentru modelul succesului Shein

Prăbușirea evaluării spune o poveste importantă despre schimbarea percepției investitorilor asupra Shein. Compania a devenit una dintre cele mai cunoscute platforme de fast-fashion din lume datorită unei formule extrem de agresive: haine foarte ieftine, lansate rapid și produse într-un sistem de fabricație flexibil, concentrat în special în provincia chineză Guangdong. Modelul a fost extrem de eficient în perioada de expansiune a comerțului online, însă în prezent întâmpină obstacole tot mai mari.

Deschiderea unui magazin al brandului de modă Shein la Paris. Fotografie de Jérémy Paoloni/ABACAPRESS.COM

În Statele Unite și Uniunea Europeană, modificarea regimurilor vamale pentru coletele de valoare mică a afectat unul dintre avantajele importante ale Shein. În același timp, costurile logistice au crescut, iar compania este supusă unei presiuni de reglementare tot mai mari. Shein a ajuns astfel să majoreze prețurile, ceea ce lovește tocmai în elementul care a contribuit decisiv la succesul său: posibilitatea de a cumpăra haine extrem de ieftine.

Un semnal important pentru companie

Presiunea se vede și în rezultate. Shein a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru din 2026, după un profit de 395 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului precedent.

În plus, compania a trecut printr-o perioadă complicată în încercarea de a se lista pe piețele occidentale. Planurile pentru New York și Londra au fost abandonate, iar Hong Kong a devenit în cele din urmă destinația aleasă pentru oferta publică.

Listarea are și o puternică încărcătură simbolică. Shein a fost fondată în China, iar compania și-a mutat sediul în Singapore în jurul anului 2021. Debutul de la Hong Kong readuce însă în prim-plan legătura cu China și cu lanțul de producție din Guangdong.

Bursa din Hong Kong vede listarea Shein ca pe un eveniment important pentru piața locală. Bursa din Hong Kong – informații oficiale despre listarea Shein

Pentru Shein, însă, prima zi de tranzacționare transmite un mesaj mai puțin confortabil: investitorii nu mai evaluează compania la nivelurile spectaculoase din urmă cu câțiva ani, iar modelul fast-fashion ultra-ieftin trebuie să facă față unei lumi comerciale mult mai dificile.

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