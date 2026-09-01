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Acciza la motorină, redusă cu 25% începând de astăzi. Până când va fi în vigoare măsura

Începând din 1 septembrie, acciza la motorină este redusă cu 25%, în urma deciziei luate de Ministerul Finanțelor. Măsura are rolul de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.
Acciza la motorină, redusă cu 25% începând de astăzi. Până când va fi în vigoare măsura
Stație de alimentare. Imagine cu scop ilustrativ. Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
01 sept. 2026, 07:35, Economic
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Din 1 septembrie, reducerea temporară a accizei la motorină standard crește de la 20% la 25%, a anunțat Ministerul Finanțelor. Noua măsură vine în urma noii evaluări bilunare a evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până pe data de 15 septembrie.

Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie”, a spus Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor.

Potrivit datelor utilizate pentru calcularea reducerii, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de +25,45%.

Evaluare la fiecare două săptămâni

Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și, ulterior, prețurile bunurilor de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Prețuri carburant 1 septembrie

Potrivit platformei Monitorul prețurilor, cel mai mic preț la motorina standard este de 9,97 lei/litru în stațiile Petrom. La stațiile MOL și OMV, litrul de motorină standard se situează la puțin peste 10 lei, respectiv 10,03 lei. Totodată, la Rompetrol, un litru de motorină standard costă 10,2 lei, în timp ce la stațiile Lukoil este 10,23 lei.

În cazul benzinei, situația este diferită. Potrivit aceleiași platforme, la ora redactării acestei șitiri, cel mai mic preț din țară este 9,51 lei/litru, la stațiile Petrom. La OMV, Socar, MOL, Rompetrol și Lukoil, litrul de benzină standard este 9,54-9,57 lei.

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