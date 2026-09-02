Mihai Ghigiu, după acuzațiile PNL și USR privind scandalul din Camera Deputaților: Nu este o înțelegere între PSD și AUR, ci a liderilor de grup

Președintele Comisiei de învățământ a Camerei Deputaților, deputatul PSD, Mihai Ghigiu, a declarat miercuri că schimbarea rotației pentru funcțiile de secretar din Biroul permanent al Camerei Deputaților nu reprezintă o „înțelegere între PSD și AUR”.

Reacția a venit după ce USR și PNL au spus că vor contesta la Curtea Constituțională a României (CCR) hotărârea adoptată de Camera Deputaților privind înlocuirea aceasta a reprezentanților lor cu deputați de la AUR și SOS România.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora PSD ar fi format o nouă alianță cu AUR și SOS România, „partidele eurosceptice”, Ghigiu a respins această interpretare.

„A fost o chestiune cât se poate de regulamentară. Statutul Camerei Deputații și regulamentul Camerei Deputaților spune foarte clar că acele fracții de mandate se împart grupurilor politice în funcție de dimensiune și se stabilește rotația conform înțelegerii liderilor de grup. Ieri fix asta s-a întâmplat, s-a stabilit o altă rotație față de ce a stabilit în urmă cu un an și ceva. Liderii de grupul majoritate, care reprezintă majoritatea deputaților, au hotărât această nouă rotație. Deci nu a fost nimeni, nu i s-a luat nimănui o funcție, nu i s-a luat nimănui vreun drept, ci efectiv s-a stabilit o altă formă de rotație a celor care exercită funcția de secretar ai Camerei”, a declarat Alexandru Mihai Ghigiu.

Mihai Ghigiu a declarat că a observat „astăzi 28 de deputați PNL care au semnat pentru a primi banii aferenții diurnei de astăzi”.

„Ce mi se pare interesant este faptul că vedem USR-ul și PNL-ul discutând doar despre funcții, despre poziții, despre mașini, despre orice altceva. Modelul domnului Bolojan se aplică foarte bine și la Parlament și în același timp am văzut astăzi 28 de deputații PNL care au semnat, deși n-au fost în plen, ați filmat foarte clar că n-au fost în plen, și au semnat pentru a primi banii aferenții diurnei de astăzi”, a afirmat Ghigiu.

Ghigiu: Ponderea parlamentară este respectată prin rotație

Întrebat dacă, în condițiile în care PNL are 54 de deputați, iar grupurile care au primit funcțiile au un număr mult mai mic de parlamentari, a fost respectată ponderea parlamentară, Ghigiu a spus că repartizarea funcțiilor se raportează la „întreaga legislatură”.

„Ponderile sunt stabilite pe întregul mandat, pe întreaga legislatură. Deci fiecare are dreptul la un moment dat să exercite. Veți vedea, spre exemplu, poate la anul sau în ultimul an de mandat, veți vedea PNL-ul că va avea mai multe funcții. Deci ponderea parlamentară nu s-a pus niciodată în discuție și nici nu se poate pune pentru că este stabilită în regulament. Ci cei care nu au suficiente mandate încât să dețină pe toată legislatura o poziție, fie ea de chestor sau de secretar, primesc prin rotație acea poziție”, a explicat deputatul PSD.

„Nu e o decizie sau nu e o înțelegere între PSD și AUR”

Întrebat de ce schimbarea rotației a fost făcută acum și nu în ultima sesiune a legislaturii, așa cum susțin reprezentanții PNL, Ghigiu a spus că este vorba despre o „înțelegere între liderii de grup”.

„Este o înțelegere între liderii de grup. Nu a fost doar liderul de grup de la PSD sau de la PNL, au fost și alte lideri de grup care au semnat acel proces verbal, pentru că aceste înțelegeri se pot face doar cu votul majorității liderilor de grup care au în spate suficient de multe mandate de deputat. Altfel nu se pot face. Deci nu e o decizie sau nu e o înțelegere între PSD și AUR, este o înțelegere a liderilor de grup”, a declarat Alexandru Mihai Ghigiu.

Ghigiu: PSD nu va căuta o majoritate cu AUR

Întrebat dacă susținerea acordată de PSD pentru ca AUR și SOS România să preia cele două funcții ar putea duce, în schimb, la obținerea unor voturi pentru PSD la învestirea viitorului Guvern, Ghigiu a evitat răspunsul.

„Cred că cel mai important în momentul de față este să vedem un premier desemnat. Plecând de la desemnarea premierului, putem discuta despre cum se va forma majoritatea. Noi am spus-o în mai multe rânduri, că nu vom căuta o majoritate cu Partidul AUR”, a declarat Ghigiu.