Bogdan Rodeanu acuză PSD că ar fi modificat peste noapte ordinea de zi a Camerei Deputaților: Cine a dispus modificarea?

Rodeanu afirmă, într-o postare publicată miercuri, 2 septembrie, pe Facebook, că ordinea de zi pentru ședința de plen fusese discutată și aprobată în ziua precedentă în Biroul Permanent și în Comitetul Liderilor.

„Forma discutată și votată era foarte clară: NU conținea pachetul pentru reforma justiției inițiat de USR”, susține deputatul USR.

Potrivit acestuia, situația s-ar fi schimbat peste noapte, când pe site-ul Camerei Deputaților ar fi apărut o altă variantă a ordinii de zi. Rodeanu afirmă că în noua formă au fost incluse proiectele din pachetul USR privind reforma justiției.

Deputatul susține că, în baza acestei variante, rapoartele de respingere a proiectelor au ajuns miercuri în dezbaterea plenului.

„Astăzi, 2 septembrie, plenul Camerei Deputaților a lucrat pe această ordine de zi modificată”, a scris Rodeanu.

Deputatul USR cere explicații privind modificarea ordinii de zi

Bogdan Rodeanu afirmă că problema depășește disputa politică privind proiectele de reformă a justiției și cere să se stabilească cine a făcut modificarea și în baza cărei decizii.

„Cine a modificat peste noapte ordinea de zi a Camerei Deputaților? Cine a dispus modificarea și în baza cărei decizii?”, întreabă deputatul.

El susține că varianta folosită în plen nu ar fi fost aceeași cu cea care trecuse prin Biroul Permanent și fusese votată de Comitetul Liderilor.

Rodeanu compară situația cu un episod anterior pe care îl atribuie PSD și pe care îl numește „amendamentul Fritz”, despre care afirmă că ar fi fost introdus fără să fi fost discutat și votat în forma în care a fost transmis mai departe.

Deputatul USR acuză PSD că ar fi recurs, în cazul ordinii de zi, la o procedură similară și susține că partidul ar fi urmărit introducerea în dezbaterea plenului a rapoartelor de respingere pentru proiectele USR privind reforma justiției.

„La ce mai avem Birou Permanent dacă ceea ce trece prin Birou poate fi modificat peste noapte?”

În postarea sa, Bogdan Rodeanu pune sub semnul întrebării rolul procedurilor parlamentare în cazul în care ordinea de zi aprobată de organismele de conducere ale Camerei poate fi schimbată ulterior.

„La ce mai avem Birou Permanent dacă ceea ce trece prin Biroul Permanent și este decis prin votul Comitetului Liderilor poate fi modificat peste noapte de PSD, printr-o decizie unilaterală?”, a transmis deputatul USR.

Rodeanu susține că nu este vorba despre o simplă eroare și cere identificarea persoanelor responsabile de modificarea documentului.

„Va trebui să aflăm în cel mai scurt timp cine a făcut modificarea, cine a dispus-o și cine își asumă răspunderea pentru acest lucru”, a mai scris deputatul.