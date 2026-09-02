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Haos pe aeroporturi: Turcia anulează peste 80 de zboruri către Moscova, după avertismentul lui Zelenski

Turcia a început încă de aseară să anuleze zboruri către Rusia.
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Sorina Matei
02 sept. 2026, 13:05, Știri externe
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Doar în ultimele 24 de ore, aproape 80 de zboruri au fost anulate sau întârziate în aeroporturile din Moscova.

Un număr record de turiști care se îndreptau spre Antalya au fost afectați – la aeroportul Domodedovo, aceștia nu pot decola de aproape 10 ore, transmite presa internațională.

„Nu știm ce să ne așteptăm, partea turcă ne interzice să decolăm”, declară reprezentanții companiei aeriene Pegasus.

Motivul este „situația cu spațiul aerian”.

Totul s-a întâmplat la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat companiile aeriene internaționale că, din cauza atacurilor ucrainene puternice, „cerul rusesc se va închide de facto”.

Astăzi, un alt zbor Pegasus de la Bodrum la Moscova a fost anulat în timpul îmbarcării din aceeași cauză.

Compania turcă Pegasus Airlines a anulat și a întors din drum multiple zboruri spre Moscova în noaptea de 1 spre 2 septembrie 2026, invocând riscurile majore legate de siguranța spațiului aerian rusesc. Decizia operatorului low-cost vine în contextul alertelor repetate privind atacurile cu drone ucrainene deasupra capitalei Rusiei.

Decizia a perturbat zeci de curse aeriene directe și zboruri de retur între Turcia și Federația Rusă. Au fost înregistrate anulări similare și către alte orașe rusești, precum Sankt Petersburg și Samara.

Restricțiile militare temporare vizează în special aeroporturile Vnukovo și Domodedovo din Moscova.

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