Oligarhii ruși sărăcesc pe zi ce trece | Averile lor au scăzut cu 41 de miliarde de dolari în trei luni

Evoluția marchează o schimbare puternică față de prima parte a anului.

La 1 iunie, averea combinată a celor 18 miliardari ruși era cu aproape 22 de miliarde de dolari peste nivelul de la începutul anului.

18 miliarde pierdute în iulie și august

O lună mai târziu, avantajul dispăruse, iar la 1 iulie averea cumulată coborâse cu 1,93 miliarde de dolari sub nivelul de la 1 ianuarie.

Scăderea s-a accelerat în lunile următoare.

La 1 septembrie, averea estimată a celor 18 ruși era cu 19,77 miliarde de dolari mai mică decât la începutul anului.

Numai în iulie și august, pierderea a fost de aproximativ 18 miliarde de dolari.

Datele sunt citate de presa rusă, inclusiv RIA Novosti și Vedomosti, care folosesc estimările Bloomberg pentru a ilustra deteriorarea situației unor dintre cei mai bogați oameni de afaceri ai țării.

Războiul și sancțiunile apasă asupra averilor

Scăderea averilor vine într-un moment în care economia rusă resimte tot mai puternic efectele războiului și ale sancțiunilor occidentale.

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice și industriale au adăugat noi riscuri pentru companiile rusești, în timp ce reorientarea exporturilor către Asia a venit cu costuri suplimentare.

Un exemplu este Tatiana Kim, proprietara grupului Wildberries, unul dintre cei mai mari jucători din comerțul electronic rusesc.

Averea sa, estimată la aproximativ 8,1 miliarde de dolari în februarie, este evaluată în prezent la circa 5 miliarde de dolari, potrivit estimărilor citate de presa economică.

Prohorov – unul dintre cei mai mari pierzători

Printre cei mai mari pierzători ai anului se află Mihail Prohorov.

Averea sa estimată a scăzut cu 6,45 miliarde de dolari, până la aproximativ 10,1 miliarde de dolari.

Prohorov, care și-a construit o parte importantă a averii în anii 1990, în perioada privatizărilor rusești, a fondat ulterior grupul de investiții ONEXIM.

El a devenit cunoscut și în afara Rusiei după ce a deținut echipa de baschet Brooklyn Nets și după candidatura sa la alegerile prezidențiale din Rusia din 2012.

În cazul lui Prohorov, evoluția averii este influențată în principal de reevaluarea unor active, de lichiditatea redusă a rezervelor valutare și de discounturile aplicate unor active offshore în contextul sancțiunilor.

Potanin, lovit de scăderea metalelor și de piața asiatică

Vladimir Potanin, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia și președintele Nornickel, a pierdut la rândul său 3,73 miliarde de dolari de la începutul anului. Averea sa este estimată în prezent la 22,7 miliarde de dolari.

Nornickel este unul dintre cei mai mari producători mondiali de nichel și paladiu, iar evoluția companiei este esențială pentru averea lui Potanin.

Compania se confruntă cu prețuri mai slabe pentru unele metale industriale, dar și cu presiuni asupra marjelor de export. Reorientarea comerțului rusesc către Asia, accelerată după 2022, nu a eliminat problemele logistice și financiare.

Companiile rusești care exportă către China, Turcia și Emiratele Arabe Unite se confruntă cu un control mai strict din partea băncilor și intermediarilor, pe fondul riscului de sancțiuni secundare. Tranzacțiile mai lente, costurile suplimentare și transportul mai scump afectează profitabilitatea exportatorilor.

Pentru Nornickel, presiunea este amplificată de reducerea dividendelor și de evoluția acțiunilor companiei la Bursa de la Moscova.

Usmanov, afectat de industria siderurgică

Alisher Usmanov este un alt miliardar rus care a înregistrat pierderi importante. Averea sa a scăzut cu 2,92 miliarde de dolari de la începutul anului, până la aproximativ 16,3 miliarde de dolari.

Fondatorul holdingului USM are participații și interese în domenii precum mineritul, siderurgia și telecomunicațiile. Evoluția averii sale este influențată de încetinirea industriei siderurgice, costurile logistice mai mari și sancțiunile care îi limitează accesul la anumite active.

În paralel, dobânzile ridicate din Rusia pun presiune asupra companiilor private. Banca Rusiei a menținut o politică monetară restrictivă pentru a combate inflația, iar costul ridicat al creditării reduce investițiile și afectează evaluările companiilor.

Dobânzile mari fac în același timp depozitele și obligațiunile mai atractive pentru investitori decât activele riscante, inclusiv acțiunile. Efectul se vede și pe piața de capital de la Moscova, unde companiile din sectoarele de mărfuri sunt vulnerabile la scăderea cererii și la reducerea profiturilor.

Există și miliardari care au câștigat

Tendința nu este însă uniformă.

Unii dintre cei mai bogați ruși și-au majorat averile în acest an.

Alexei Mordashov, președintele Severstal și proprietarul companiei miniere Nordgold, a câștigat aproximativ 1,43 miliarde de dolari.

Averea sa este estimată acum la 27,7 miliarde de dolari.

Principalul motor al creșterii a fost evoluția prețului aurului, care a majorat puternic valoarea activelor Nordgold.

Evaluarea companiei miniere a crescut cu aproape 80%, potrivit datelor citate de presa rusă.

Și Ghenadi Timcenko a înregistrat o creștere a averii, de aproximativ 853 de milioane de dolari, până la 15,1 miliarde de dolari.

Leonid Mikhelson, fondatorul și acționarul important al companiei de gaze Novatek, a câștigat aproximativ 460 de milioane de dolari, averea sa fiind estimată la 24,1 miliarde de dolari.