Descoperire rară în Africa: un dinozaur necunoscut, de 4,5 metri, a fost identificat după opt ani de cercetări

Oasele unui dinozaur vechi de aproximativ 210 milioane de ani au fost scoase din zona lacului Kariba. Potrivit CNN, descoperirea a avut loc în timpul unei expediții desfășurate într-un loc în care oamenii de știință au trebuit să fie atenți nu doar la fosile, ci și la hipopotami și crocodili.

Noua specie a fost numită Musango matusadonaensis și a fost descrisă într-un studiu publicat în iulie. Descoperirea oferă noi indicii despre o perioadă esențială din evoluția dinozaurilor.

Dinozaurul avea aproximativ 4,5 metri

Musango a trăit în perioada Triasicului târziu, în urmă cu aproximativ 210 milioane de ani, și făcea parte din grupul sauropodomorfelor, rude timpurii ale dinozaurilor cu gât lung precum Diplodocus.

Exemplarul descoperit în 2018 avea aproximativ 4,5 metri lungime și cântărea în jur de 222 de kilograme. Cercetătorii estimează că animalul murise la aproximativ opt ani, aproape de dimensiunea sa adultă.

Paleontologii cred că era erbivor sau omnivor și se hrănea probabil cu plante din apropierea apelor. Există însă o problemă importantă: nu a fost găsit craniul. Au fost recuperate oase ale coloanei vertebrale, coastelor, membrelor și labelor, dar lipsa capului îi împiedică pe cercetători să stabilească exact ce mânca animalul.

Fosilele au fost căutate printre crocodili și hipopotami

Expediția nu a fost una obișnuită. Cercetătorii britanici, sud-africani și zimbabweni au ajuns în zone aflate la aproximativ 50 de kilometri de cea mai apropiată localitate.

Echipa a folosit o ambarcațiune drept laborator mobil și a traversat apele lacului Kariba, una dintre cele mai mari acumulări artificiale de apă din lume. În regiune trăiesc mii de crocodili de Nil și numeroși hipopotami, iar pe uscat pot fi întâlniți elefanți și lei.

„Nu am văzut niciodată atât de mulți hipopotami”, a povestit Jonah Choiniere, unul dintre cercetătorii implicați în proiect, pentru CNN, descriind experiența drept înfricoșătoare, dar extraordinară pentru o expediție paleontologică.

Zimbabwe ar putea ascunde mult mai multe fosile

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât Musango matusadonaensis este doar a cincea specie de dinozaur numită oficial din Zimbabwe. Paleontologii consideră că această situație nu reflectă neapărat lipsa dinozaurilor, ci mai degrabă faptul că anumite regiuni ale Africii au fost cercetate mult mai puțin decât zonele din Europa și America de Nord.

Accesul dificil în regiunile îndepărtate reprezintă unul dintre motive. În cazul Zimbabwe, cercetătorii indică și efectele pe termen lung ale conflictelor pentru independență din perioada 1964 -1979, care ar fi contribuit la plecarea unor specialiști și la pierderea unei părți din expertiza locală. În schimb, rocile sedimentare din sudul Africii pot păstra foarte bine fosilele unor animale care au trăit în urmă cu sute de milioane de ani.

„Este 100% vârful aisbergului”

Echipa a mai descoperit în aceeași regiune o specie înrudită, Musankwa sanyatiensis, descrisă în 2024. Cercetătorii cred că astfel de descoperiri pot ajuta la înțelegerea perioadei în care dinozaurii timpurii au început să devină forțe dominante în ecosistemele de pe Pământ.

Iar expedițiile nu se opresc aici. O nouă cercetare în zona lacului Kariba este planificată pentru începutul lui 2027. Jonah Choiniere consideră că interesul reînnoit pentru paleontologia din Zimbabwe ar putea duce la o adevărată explozie de cercetări. În opinia sa, descoperirea lui Musango este „100% vârful aisbergului” – ceea ce înseamnă că cercetătorii se așteaptă ca regiunea să mai ascundă multe surprize.