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Premieră istorică: Danemarca trimite recruți în Groenlanda de frica lui Trump

Pentru prima dată în istoria recentă, recruți danezi au fost trimiși în Groenlanda, în contextul în care Danemarca își consolidează prezența în Arctica, după ce SUA solicită preluarea teritoriului.
Premieră istorică: Danemarca trimite recruți în Groenlanda de frica lui Trump
Sorina Matei
02 sept. 2026, 13:56, Știri externe
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Pentru prima dată în istoria recentă, recruți danezi au fost trimiși în Groenlanda, în contextul în care Danemarca își consolidează prezența în Arctica, în urma cererilor SUA de a prelua teritoriul, transmite Reuters.
Președintele american Donald Trump a încercat în repetate rânduri să preia insula semi-autonomă daneză, invocând preocupări legate de securitatea națională și acuzând Copenhaga că neglijează apărarea arctică. Danemarca și Groenlanda au respins ferm ideea.

Misiunea recruților

Recruții fac parte din noul program extins de recrutare al Danemarcei , care vizează formarea de soldați capabili să opereze într-una dintre cele mai importante și dificile regiuni din punct de vedere strategic ale regatului.
„Arată prezența faptului că suntem aici și nu ne gândim doar la propria piele. Și ne gândim și la oamenii din Groenlanda”, a declarat David, recrut în vârstă de 19 ani, pentru Reuters.
Copenhaga a promis miliarde de dolari pentru consolidarea apărării arctice, după ce ministrul danez al apărării a recunoscut ani de investiții insuficiente în regiune.
„Desigur, facem parte dintr-o imagine mai amplă a comunicării strategice despre Groenlanda, dar rolul nostru aici este doar de a continua instruirea recruților, a soldaților și de a dobândi mai multă experiență în antrenamentul pe terenul și clima arctic”, a declarat comandantul companiei, căpitanul Laura Jepsen.

Arctic Endurance

Recruții participă la Arctic Endurance, un exercițiu militar danez care antrenează soldați pentru luptă și supraviețuire în condiții extrem de reci.
Exercițiul face parte din Arctic Sentry , o misiune NATO lansată anul acesta pentru a consolida prezența alianței în zona arctică și a reduce tensiunile din cadrul NATO după remarcile lui Trump despre Groenlanda.
Rusia, care deține cea mai mare amprentă militară a Arcticii, a criticat activitatea tot mai mare a NATO în regiune, descriind-o ca o amenințare directă la adresa securității , care crește riscul de confruntare.
China și-a intensificat activitatea în regiunea bogată în minerale, în mare parte în parteneriat cu Moscova. Antrenându-se la nord de Cercul Polar Arctic, recruții s-au deplasat printr-un peisaj de stâncă goală și întinderi deschise, fără copaci la vedere. „Cred că transmite mesajul că Danemarca se consolidează pentru viitor”, a spus Anton, în vârstă de 22 de ani, unul dintre recruți.

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