Premieră istorică: Danemarca trimite recruți în Groenlanda de frica lui Trump

„Arată prezența faptului că suntem aici și nu ne gândim doar la propria piele. Și ne gândim și la oamenii din Groenlanda”, a declarat David, recrut în vârstă de 19 ani, pentru Reuters.
Copenhaga a promis miliarde de dolari pentru consolidarea apărării arctice, după ce ministrul danez al apărării a recunoscut ani de investiții insuficiente în regiune.
„Desigur, facem parte dintr-o imagine mai amplă a comunicării strategice despre Groenlanda, dar rolul nostru aici este doar de a continua instruirea recruților, a soldaților și de a dobândi mai multă experiență în antrenamentul pe terenul și clima arctic”, a declarat comandantul companiei, căpitanul Laura Jepsen.
Arctic Endurance
Rusia, care deține cea mai mare amprentă militară a Arcticii, a criticat activitatea tot mai mare a NATO în regiune, descriind-o ca o amenințare directă la adresa securității , care crește riscul de confruntare.
China și-a intensificat activitatea în regiunea bogată în minerale, în mare parte în parteneriat cu Moscova. Antrenându-se la nord de Cercul Polar Arctic, recruții s-au deplasat printr-un peisaj de stâncă goală și întinderi deschise, fără copaci la vedere. „Cred că transmite mesajul că Danemarca se consolidează pentru viitor”, a spus Anton, în vârstă de 22 de ani, unul dintre recruți.