Premieră istorică: Danemarca trimite recruți în Groenlanda de frica lui Trump

insula semi-autonomă daneză, invocând preocupări legate de securitatea națională și acuzând Copenhaga că neglijează apărarea arctică. Danemarca și Groenlanda au respins ferm ideea.

al Danemarcei , care vizează formarea de soldați capabili să opereze într-una dintre cele mai importante și dificile regiuni din punct de vedere strategic ale regatului.

„Arată prezența faptului că suntem aici și nu ne gândim doar la propria piele. Și ne gândim și la oamenii din Groenlanda”, a declarat David, recrut în vârstă de 19 ani, pentru Reuters.

Copenhaga a promis miliarde de dolari pentru consolidarea apărării arctice, după ce ministrul danez al apărării a recunoscut ani de investiții insuficiente în regiune.

„Desigur, facem parte dintr-o imagine mai amplă a comunicării strategice despre Groenlanda, dar rolul nostru aici este doar de a continua instruirea recruților, a soldaților și de a dobândi mai multă experiență în antrenamentul pe terenul și clima arctic”, a declarat comandantul companiei, căpitanul Laura Jepsen.

Arctic Endurance