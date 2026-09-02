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Avioanele NATO din România protejează și Marea Baltică. Scutul aerian care îngrijorează Moscova

Un avion de recunoaștere al NATO, de model Bombardier Artemis II, care a decolat din România, zboară astăzi, pentru a doua zi consecutiv în zona Mării Baltice, inclusiv în apropierea regiunii Kaliningrad.
Avioanele NATO din România protejează și Marea Baltică. Scutul aerian care îngrijorează Moscova
Sorina Matei
02 sept. 2026, 14:20, Știri externe
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Un avion de recunoaștere NATO Bombardier Artemis II zboară în regiunea Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv, inclusiv în jurul regiunii Kaliningrad. Informația a fost aflată de TASS de la o sursă din cadrul serviciilor de control al traficului aerian ale Uniunii Europene .

„O aeronavă de recunoaștere Bombardier Artemis II a fost observată în regiunea Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv. Astăzi, aceasta zboară în jurul regiunii Kaliningrad, folosind spațiul aerian polonez și lituanian, precum și sectoare deasupra apelor neutre din Baltică”, a declarat sursa agenției.

România, baza permanentă a Bombardier Artemis II

Sursa a menționat că aeronava a sosit de pe un aerodrom din Constanța, România, unde își are baza permanentă, și se află în prezent la o altitudine de aproximativ 11 kilometri, folosind coridoare de zbor desemnate aviației civile.

În ziua precedentă, a amintit sursa, aeronava zburase deasupra Lituaniei, Letoniei și Estoniei, întorcându-se în apropierea coastei Golfului Finlandei.

„Nu s-a apropiat de granițele Rusiei și Belarusului la momentul respectiv”.

Sursa agenției a mai menționat că, vara trecută, Bombardier Artemis II a fost observat în mod repetat atât în ​​Marea Baltică, cât și deasupra apelor neutre ale Mării Negre, unde zbura de obicei în partea de sud de la vest la est și înapoi.

În iulie, același avion spion care își are baza în România a stabilit un record, petrecând nouă ore deasupra zonei.

În iulie și august, mai multe avioane de recunoaștere NATO au survolat Marea Neagră, în preajma României.

Bombardierul ARTEMIS II este o platformă specializată de informații electronice, concepută pentru colectarea și procesarea informațiilor secrete. Zborurile unor astfel de aeronave în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre sunt detectate periodic în apropierea Rusiei, pentru a proteja spațiul aerian al UE și NATO.

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