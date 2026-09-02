Israelul avertizează că Iranul l-ar putea ataca de anul nou evreiesc | Katz: „Suntem pregătiți”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că Iranul ar putea profita de perioada sărbătorilor evreiești, care începe pe 11 septembrie cu Rosh Hashanah, pentru a lansa un atac asupra Israelului, potrivit EFE.

El a dat asigurări că armata israeliană este pregătită să răspundă „cu mare forță” în cazul unui atac.

Katz a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe organizate de publicația israeliană Yediot Ahronot, la nouă zile înainte de Anul Nou Evreiesc.

„Iranului îi place să atace în zi de sărbătoare”

„Iranului îi place să atace în zilele de sărbătoare evreiască pentru că îi urăște pe evrei. Trebuie doar să ne uităm la tot ce s-a întâmplat în trecut. Dar suntem pregătiți atât defensiv, cât și ofensiv, în coordonare cu Statele Unite”, a declarat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în dimineața de după atacurile aeriene americane asupra Iranului, în urma cărora, potrivit informațiilor prezentate în cadrul conferinței, 18 persoane au fost ucise, iar alte 68 au fost rănite.

„Nu vrem să fim luați prin surprindere”

Katz a precizat că autoritățile israeliene monitorizează îndeaproape situația și că discută zilnic despre evoluții cu premierul Benjamin Netanyahu și conducerea armatei.

„Uneori ne întâlnim chiar și în miez de noapte. Nu luăm nicio informație cu ușurință. Nu vrem să fim luați prin surprindere. Suntem pregătiți”, a spus ministrul israelian al Apărării.

El a subliniat că Israelul este pregătit să acționeze chiar și independent, în cazul în care Iranul ar ataca.

„Avem capacitatea de a acționa independent de oricine altcineva”, a transmis Katz, referindu-se la pregătirea armatei și a forțelor aeriene israeliene.

O perioadă cu mai multe sărbători importante

Perioada menționată de ministrul israelian coincide cu luna Tișrei, a șaptea lună a calendarului ebraic.

Aceasta se desfășoară, în general, între septembrie și începutul lunii octombrie și include mai multe dintre cele mai importante sărbători evreiești: Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot și Simchat Torah.

Katz a indicat că această succesiune de sărbători reprezintă pentru autoritățile israeliene o perioadă în care nivelul de supraveghere și pregătire al forțelor de securitate este sporit.

Important: declarațiile lui Katz indică posibilitatea unui atac iranian în această perioadă, dar nu constituie o confirmare că Israelul deține informații despre un atac planificat pentru 11 septembrie.