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Medvedev amenință Germania cu „atacuri directe” asupra fabricilor militare, sugerând ținte din Berlin

Oficialul rus Dmitri Medvedev amenință Germania cu atacuri asupra fabricilor militare, după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că s-a aflat în spatele tentativei de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle.
Medvedev amenință Germania cu „atacuri directe” asupra fabricilor militare, sugerând ținte din Berlin
Sursa foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Maria Nițu
02 sept. 2026, 14:48, Știri externe
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Oficialul rus Dmitri Medvedev a amenințat Germania cu un „atac direct” asupra instalațiilor sale de producție militară și a sugerat că ar putea fi vizate și alte ținte din Berlin.

„Merită un atac direct asupra tuturor instalațiilor de producție de echipamente militare germane pentru clica banderitană”, a scris Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, pe pagina sa de Telegram.

„Și, foarte posibil, și alte locuri din Berlin”, a adăugat acesta.

Declarațiile lui Medvedev vin după ce Germania a acuzat Rusia că se află în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, produsă pe data de 4 august, potrivit Kyiv Post.

El a venit cu amenințări și la adresa oficialilor occidentali care sprijină Ucraina. Despre avertismentele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, adresate companiilor aeriene străine, el a spus că reprezintă o „declarație a regimului banderist privind terorismul de stat”.

„Fiecare act de terorism are sponsori. În acest moment, aceștia sunt liderii țărilor occidentale, în principal a celor europene”, a scris Dmitri Medvedev.

Ulterior, el a părut să îi amenințe și pe oficialii occidentali care călătoresc în Ucraina: „Și adesea călătoresc la Kiev cu trenul”.

Germania acuză Rusia că se află în spatele tentativei de atac cu drone

Germania a acuzat, pe 1 septembrie, Rusia că a organizat tentativa de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, anunțând o serie de măsuri împotriva Moscovei.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul va închide consulatul Rusiei din Bonn la sfârșitul acestei luni și va rezilia acordul privind centrul cultural Casa Rusă din Berlin.

Germania va înăspri și controalele de intrare pentru cetățenii ruși și va cere Uniunii Europene să impună noi sancțiuni împotriva unor persoane din Rusia. Ambasadorul rus a fost, de asemenea, convocat la Ministerul german de Externe.

Țara a anunțat, de asemenea, că va crește presiunea asupra așa-numitei flote din umbră a Rusiei.

Uniunea Europeană și-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Germania, în contextul acestei tensiuni. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că alianța își va consolida capacitatea de a se apăra împotriva amenințărilor.

În același timp, președintele rus Vladimir Putin a susținut că guvernul german folosește amenințarea unei „Rusii agresive” pentru a explica problemele economice și politice interne ale țării.

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