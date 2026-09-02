Prima pagină » Știri externe » Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind tentativa de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle

Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind tentativa de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle

Rusia a respins acuzațiile Germaniei potrivit cărora Moscova s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle din ultimele săptămâni. „Ambasadorul rus a respins categoric acuzațiile aduse de Berlin, calificându-le drept nefondate, absurde și contrare bunului simț”, a precizat Ambasada Rusiei în Germania.
Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind tentativa de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle
Aeroportul Leipzig/Halle. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 sept. 2026, 10:25, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ambasada Rusiei în Germania a respins, marți, acuzațiile Germaniei potrivit cărora Moscova ar fi responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle în luna august.

Potrivit Reuters, ambasadorul rus în Germania a calificat acuzațiile drept o provocare absurdă și nefondată și a susținut că incidentul este folosit în interesul Ucrainei și al industriei europene de apărare.

„Ambasadorul rus a respins categoric acuzațiile aduse de Berlin, calificându-le drept nefondate și absurde. El a subliniat că măsurile anunțate de partea germană reprezintă o escaladare fără precedent în relațiile ruso-germane și nu vor rămâne fără consecințe”, a spus Ambasada Rusiei în Germania, potrivit Reuters. 

Anterior, Ambasada Rusiei la Berlin descrisese acuzațiile privind incidentul drept o „provocare fabricată”, susținând că aceasta ar servi intereselor Kievului și ale susținătorilor săi europeni.

Germania atribuie Rusiei responsabilitatea pentru incident

Marți, Germania a acuzat Rusia că se află în spatele unei tentative de atac cu o dronă care transporta un dispozitiv exploziv la aeroportul Leipzig/Halle, într-un incident produs la începutul lunii august.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul corespunde unui model deja cunoscut al „operațiunilor hibride rusești”.

Incidentul de la Leipzig/Halle este cu atât mai sensibil cu cât dispozitivul exploziv a fost găsit în apropierea unui avion ucrainean, în condițiile în care Germania este unul dintre principalii susținători europeni ai Kievului.

Berlinul închide consulatul rus din Bonn

În paralel cu acuzațiile privind incidentul de la aeroport, ministrul german de Externe a anunțat că un consulat rus din Bonn va fi închis, la fel și un centru cultural rus.

Guvernul german consideră că incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle a reprezentat o tentativă de atac desfășurată la ordinul Moscovei, relatează Bild, citând surse din domeniul securității. Potrivit publicației, indiciile strânse de anchetatori ar conduce către un serviciu rus de informații.

Până acum, Berlinul evitase să atribuie direct incidentul Rusiei, deși cancelarul Friedrich Merz anunțase că investigația se apropie de final.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
GSP.ro
Fostul șef de cabinet al Oanei Țoiu își laudă fosta șefă pentru că a susținut ideea ca statele UE să renunțe la dreptul de veto în politica externă. Inițiativa lovește direct în România
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
Libertatea
Veste foarte bună pentru toți pensionarii din România! Cresc pensiile cu 7%, începând cu această dată
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia