Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind tentativa de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle

Ambasada Rusiei în Germania a respins, marți, acuzațiile Germaniei potrivit cărora Moscova ar fi responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle în luna august.

Potrivit Reuters, ambasadorul rus în Germania a calificat acuzațiile drept o provocare absurdă și nefondată și a susținut că incidentul este folosit în interesul Ucrainei și al industriei europene de apărare.

„Ambasadorul rus a respins categoric acuzațiile aduse de Berlin, calificându-le drept nefondate și absurde. El a subliniat că măsurile anunțate de partea germană reprezintă o escaladare fără precedent în relațiile ruso-germane și nu vor rămâne fără consecințe”, a spus Ambasada Rusiei în Germania, potrivit Reuters.

Anterior, Ambasada Rusiei la Berlin descrisese acuzațiile privind incidentul drept o „provocare fabricată”, susținând că aceasta ar servi intereselor Kievului și ale susținătorilor săi europeni.

Germania atribuie Rusiei responsabilitatea pentru incident

Marți, Germania a acuzat Rusia că se află în spatele unei tentative de atac cu o dronă care transporta un dispozitiv exploziv la aeroportul Leipzig/Halle, într-un incident produs la începutul lunii august.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul corespunde unui model deja cunoscut al „operațiunilor hibride rusești”.

Incidentul de la Leipzig/Halle este cu atât mai sensibil cu cât dispozitivul exploziv a fost găsit în apropierea unui avion ucrainean, în condițiile în care Germania este unul dintre principalii susținători europeni ai Kievului.

Berlinul închide consulatul rus din Bonn

În paralel cu acuzațiile privind incidentul de la aeroport, ministrul german de Externe a anunțat că un consulat rus din Bonn va fi închis, la fel și un centru cultural rus.

Guvernul german consideră că incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle a reprezentat o tentativă de atac desfășurată la ordinul Moscovei, relatează Bild, citând surse din domeniul securității. Potrivit publicației, indiciile strânse de anchetatori ar conduce către un serviciu rus de informații.

Până acum, Berlinul evitase să atribuie direct incidentul Rusiei, deși cancelarul Friedrich Merz anunțase că investigația se apropie de final.