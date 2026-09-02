Letonia interzice importurile de bunuri din Rusia și Belarus. Cărțile, hainele și jocurile video, pe listă

Autoritățile de la Riga susțin că decizia are ca obiectiv protejarea securității naționale și limitarea propagandei ruse.

Noua legislație a fost aprobată de autoritățile letone săptămâna trecută și a intrat în vigoare marți. Letonia devine astfel una dintre primele țări din Uniunea Europeană care adoptă o restricție națională atât de extinsă asupra bunurilor de consum care nu sunt deja vizate de sancțiunile europene, scrie TVP World.

Letonia interzice importurile din Rusia și Belarus

Interdicția impusă de Letonia se aplică unei game largi de produse. Pe listă se află cărți, ziare și jocuri video, dar și articole de îmbrăcăminte și textile, încălțăminte și articole pentru acoperirea capului.

Restricțiile vizează, de asemenea, jucării, jocuri și echipamente sportive. O prevedere importantă este că măsura se aplică și produselor originare din Rusia și Belarus care sunt transportate prin țări terțe înainte de a ajunge pe piața letonă.

Ministerul leton de Externe a declarat că măsura urmărește protejarea „intereselor de securitate” ale țării și împiedicarea pătrunderii propagandei ruse pe teritoriul Letoniei. În același timp, autoritățile susțin că restricțiile vor contribui la reducerea veniturilor din export ale Rusiei și Belarusului.

Letonia vrea să rupă legăturile economice cu Rusia

Guvernul de la Riga susține că produsele vizate nu sunt indispensabile și că există suficiente alternative pe alte piețe.

Autoritățile letone consideră că este necesară o poziție fermă față de Rusia, în contextul războiului din Ucraina, și susțin reducerea treptată a legăturilor economice cu Moscova.

Noua măsură completează restricțiile naționale introduse anterior de Letonia asupra importurilor de produse agricole și alimentare din Rusia și Belarus.

În luna august, guvernul a extins o interdicție introdusă inițial în 2024. Noile categorii vizate includ animale vii, pește și produse din pește, produse lactate, produse de morărit, carne, fructe și legume, precum și toate tipurile de furaje pentru animale.

Letonia pregătește noi restricții pentru produsele alimentare

Restricțiile comerciale ale Letoniei ar putea fi extinse și mai mult. Autoritățile pregătesc legislație pentru includerea unor produse alimentare procesate pe lista bunurilor interzise.

Printre produsele vizate s-ar putea afla ciocolata, produsele de cofetărie, sosurile, supele și berea.

Letonia s-a numărat în ultimii ani printre statele membre UE care au susținut înăsprirea restricțiilor împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul importurilor de alimente și produse din pește. Unele dintre aceste măsuri au fost adoptate la nivel național în timp ce statele membre au întâmpinat dificultăți în a ajunge la un acord privind noi sancțiuni europene.

Importurile Letoniei din Rusia și Belarus au scăzut cu 91%

Potrivit datelor Ministerului leton de Externe, importurile Letoniei din Rusia și Belarus au scăzut cu 91% din 2022 până în 2025. Valoarea acestora s-a redus de la 2,129 miliarde de euro la 193 de milioane de euro.

Autoritățile letone susțin că presiunea asupra economiei de război a Rusiei și asupra Belarusului trebuie menținută pentru a limita capacitatea Moscovei de a finanța războiul și pentru a contribui la obținerea unei păci „juste și durabile”.