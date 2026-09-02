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Franța reacționează la acuzațiile Berlinului și îl convoacă pe ambasadorul Moscovei la Paris

Franța l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse la Paris pentru a protesta ferm împotriva unui atac hibrid atribuit Moscovei, ce a vizat aeroportul german Leipzig/Halle la începutul lunii august.
Franța reacționează la acuzațiile Berlinului și îl convoacă pe ambasadorul Moscovei la Paris
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 sept. 2026, 11:37, Știri externe
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Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat miercuri că însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Paris a fost convocat pentru a primi un protest oficial al Franței în legătură cu ceea ce autoritățile franceze descriu drept un „atac hibrid” atribuit Rusiei, relatează AFP

Incidentul a avut loc la începutul lunii august, pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania. O dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită în seara zilei de 4 august, în apropierea unei aeronave ucrainene. 

Dispozitivul a fost dezamorsat înainte de a provoca victime sau pagube. 

Marți, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că Moscova este responsabilă pentru aceasta acțiune, subliniind că incidentul corespunde unui model deja cunoscut al „operațiunilor hibride”. 

În urma incidentului, Franța intenționează să propună la nivel european noi sancțiuni împotriva navelor care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Este vorba despre nave utilizate de Moscova, inclusiv sub pavilioane străine, pentru transportul de petrol. 

Evenimentele indică o nouă escaladare a tensiunilor cu Moscova, cauzate de operațiunile hibride, sabotajele, atacurile cibernetice și incidentele cu drone care au căpătat amploare în contextul Războiului din Ucraina. 

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