Ebola face ravagii în Congo. Numărul deceselor cauzate de epidemie a depășit 3 000

Datele de la Ministerul Sănătății din Congo au arătat că focarul a înregistrat 6.186 de cazuri confirmate, inclusiv 3.007 decese de la declararea sa la mijlocul lunii mai. Acesta rămâne focarul cu cea mai rapidă creștere a bolii înregistrat vreodată, potrivit AP.

Boala a continuat să se răspândească rapid din mai multe motive, inclusiv conflictul din regiunea estică a țării, unde este concentrat focarul, atacurile asupra lucrătorilor din domeniul sănătății, minerii aflați în continuă mișcare și infrastructura sanitară inadecvată.

Reluarea școlii la mijlocul epidemiei a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la transmiterea în sălile de clasă.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat încă de la începutul lunii trecute că focarul de Ebola din Republica Democratică Congo nu este ținut sub control, ci se agravează. Focarul este, în prezent, cel mai mare cu care s-a confruntat vreodată țara, subliniază OMS.

Focarul actual din RD Congo este cauzat de varianta Bundibugyo, pentru care încă nu există un vaccin aprobat.