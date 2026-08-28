Congo începe campania de vaccinare pentru Ebola. Un vaccin mai vechi se testează pe oameni

În cadrul campaniei de vaccinare a populației, personalul medical, dar și lucrătorii din prima linie implicați în combaterea virusului au prioritate. Aceștia primesc vaccinul Ervebo, ce s-a dovedit a fi eficient în epidemii anterioare de Ebola cauzate de o tulpină diferită, însă mai răspândită, potrivit Associated Press.

În același timp, se desfășoară studii clinice pentru identificarea unui vaccin autorizat împotriva epidemiei actuale, provocate de tulpina Bundibugyo.

„Am decis să folosim vaccinul Ervebo pentru a-i proteja în primul rând pe cei aflați în prima linie”, a declarat ministrul Sănătății, Roger Kamba, cu ocazia lansării campaniei de vaccinare la Kisangani, capitala provinciei Tshopo, una dintre cele șase provincii afectate de Ebola din estul țării.

Potrivit autorităților sanitare, vaccinul Ervebo, dezvoltat anterior pentru tulpina Zaire, care a generat, de-a lungul timpului, mai multe focare de Ebola, între care și cel din Africa de Vest, din 2014-2017, care a fost unul dintre cele mai grave din istorie.

Studii clinice pentru a determina dacă vaccinul este eficient și pentru noua tulpină

Acum specialiștii în Sănătate din Congo își propun să afle dacă acest vaccin poate preveni și îmbolnăvirea oamenilor care intră în contact cu tulpina actuală, Bundibugyo, ce este înrudită cu tulpina Zaire. În acest sens, guvernul Congolez acordă 20.000 de doze pentru un studiu clinic.

Din totalul de 70.000 de doze aprobate, săptămâna trecută, de Organizația Mondială a Sănătății pentru vaccinarea populației din Congo, 50.000 sunt rezervate pentru medicii, asistentele, infirmierii și ceilalți lucrători din prima linie.

Potrivit agenției de știri de stat, Congo a primit deja dozele de vaccin Ervebo destinate personalului din Sănătate.

De asemenea, pe parcursul campaniei de vaccinare va fi evaluată și eficacitatea vaccinului. Campania va acoperi 14 zone sanitare din trei provincii ale țării: Tshopo, Bas-Uele și Haut-Uele.

La începutul săptămânii, în Congo erau peste 5.700 de oameni bolnavi de Ebola, din care 2.744 au murit, potrivit statisticilor publicate de guvern, marți. „Epicentrul” focarului de Ebola este provincia Ituri. Focarul de anul acesta este considerat unul dintre cele mai grave înregistrate până acum în Congo, din cauza numărului de morți.