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Germania testează cu succes o rachetă balistică israeliană. Berlinul își consolidează apărarea în fața amenințării Rusiei

Germania a testat cu succes, în noaptea de marți spre miercuri, o rachetă balistică israeliană în Atlanticul de Nord, în cadrul eforturilor Berlinului de a-și consolida capacitățile militare cu rază lungă de acțiune, au anunțat oficiali militari germani.
Germania testează cu succes o rachetă balistică israeliană. Berlinul își consolidează apărarea în fața amenințării Rusiei
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: X
Andrei Rachieru
02 sept. 2026, 12:31, Știri externe
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Testul a vizat, potrivit oficialilor, sistemul LORA, produs de compania israeliană Israel Aerospace Industries. Racheta are o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, potrivit Ministerului german al Apărării.

Testarea rachetei balistice vine într-un moment în care Germania și alte state occidentale încearcă să își dezvolte sau să achiziționeze arme cu rază lungă de acțiune, pe fondul preocupărilor legate de amenințarea reprezentată de Rusia, scrie Reuters.

Șeful Marinei germane, Jan Christian Kaack, a confirmat că testul a fost un succes.

„Unitățile noastre pot utiliza cu succes sistemul, iar raza sa potențială depășește tot ceea ce am văzut până acum”, a declarat Kaack. El a precizat că testul reprezintă un nou capitol pentru capacitatea Germaniei și a aliaților săi de a se apăra și de a asigura descurajarea militară.

Germania nu are în prezent rachete balistice

Germania nu dispune în prezent de rachete balistice proprii, acestea atingând viteze mult mai mari decât rachetele de croazieră aflate în arsenalul german.

Berlinul participă la mai multe proiecte multinaționale pentru dezvoltarea unor arme cu rază lungă de acțiune și analizează, de asemenea, posibilitatea de a cumpăra astfel de sisteme.

Testul rachetei balistice israeliene a avut loc la câteva ore după ce Germania a acuzat public Rusia de implicare într-o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, produsă luna trecută. Autoritățile germane au anunțat ulterior măsuri ca răspuns la incident.

Germania pregătește și noua rachetă Taurus NEO

În paralel cu testarea rachetei balistice LORA, Germania lucrează la modernizarea rachetei de croazieră Taurus, în prezent principala armă germană cu o rază de acțiune de câteva sute de kilometri.

Producția noii versiuni, denumită Taurus NEO, este programată să înceapă în 2029. Potrivit unui document bugetar, noua rachetă va avea o rază de acțiune extinsă, o protecție îmbunătățită împotriva interferențelor și sisteme mai performante de navigație și ghidare.

Forțele armate germane au aproximativ 600 de rachete Taurus în inventar. Acestea au o rază oficială de acțiune de peste 500 de kilometri și pot fi lansate de pe aeronave de luptă precum Tornado și alte platforme compatibile.

Racheta Taurus este destinată lovirii unor obiective aflate în spatele liniilor inamice, inclusiv buncăre de comandă, depozite de muniție și combustibil, aerodromuri și poduri.

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