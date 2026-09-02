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Friedrich Merz, întâmpinat cu un val de huiduieli în Germania: „Pinocchio!”, „Demisia!” și „Pleacă de aici!”

Cancelarul german Friedrich Merz s-a confruntat cu o primire ostilă în timpul unei deplasări electorale în estul Germaniei. La Kühlungsborn, pe litoralul Mării Baltice, o parte a mulțimii l-a huiduit și a scandat „Pinocchio”, „demisia”, „pleacă de aici” și „instigator la război”.
Friedrich Merz, întâmpinat cu un val de huiduieli în Germania: „Pinocchio!”, „Demisia!” și „Pleacă de aici!”
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 sept. 2026, 11:27, Știri externe
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Incidentul a avut loc pe 31 august, în prima oprire electorală a lui Merz în landul Mecklenburg-Vorpommern. Potrivit publicației Clash Report, imaginile de la eveniment s-au răspândit rapid online, dar au apărut și confuzii privind locul în care au fost rostite scandările.

Merz, întâmpinat cu huiduieli la Kühlungsborn

Înainte de întâlnirea cu alegătorii, Friedrich Merz a făcut o scurtă oprire pe promenada de la Marea Baltică și a mâncat un sandviș cu pește, pe care l-a descris drept „excelent de bun”. Ulterior, cancelarul s-a îndreptat către un stand al CDU, aflat în spatele unor bariere. O parte dintre cei prezenți au început să huiduie și să strige „Kriegstreiber” („instigator la război”), „Pinocchio”, „Rücktritt” („demisia”) și „Hau ab” („pleacă de aici”).

Reacția mulțimii nu a fost însă unanimă. Alți participanți au încercat să-i apere pe Merz și au cerut respect în timpul evenimentului. O declarație de presă programată ulterior a fost anulată fără ca echipa CDU să ofere o explicație. În schimb, cancelarul a discutat cu participanții peste barierele de securitate.

O atmosferă diferită la Quedlinburg

Merz și-a continuat apoi deplasarea la Quedlinburg, în Saxonia-Anhalt, unde alegerile regionale sunt programate pentru 6 septembrie. Vizita de aici a avut loc în condiții de securitate mai stricte și într-un cadru mai restrâns. Cancelarul a participat la o întâlnire cu candidații, a vizitat o biserică și a semnat în Cartea de Aur a orașului.

La sosirea convoiului, câțiva susținători ai AfD au afișat un banner cu mesajul „Unser Land zuerst!” („Țara noastră pe primul loc”). Nu au fost însă relatate huiduieli comparabile cu cele de la Kühlungsborn. Merz a avertizat că Saxonia-Anhalt „nu trebuie să devină un teren de experiment pentru cetățeni furioși” și a susținut că o eventuală majoritate AfD ar putea speria investitorii. Premierul landului, Sven Schulze, a păstrat însă o anumită distanță față de politica federală în propriile declarații.

Cum au apărut confuziile pe rețelele sociale

Imaginile de la Kühlungsborn au devenit virale, iar unele dintre videoclipurile distribuite online au fost prezentate în mod eronat ca fiind filmate la Quedlinburg. Cele două evenimente au fost însă diferite. Scenele cu scandările „Demisia!” și „Pleacă de aici!” provin de la promenada din Kühlungsborn, unde reacția unei părți a publicului a fost clar ostilă.

Eticheta „Pinocchio” adresată lui Merz are, la rândul ei, un istoric politic. Potrivit sursei, aceasta a fost asociată cu promisiuni considerate neonorate și cu un comentariu de pe Facebook din 2025 care a dus la o investigație ulterior abandonată. De această dată, termenul a fost folosit direct în timpul campaniei electorale, ca acuzație că liderul CDU nu și-ar fi respectat promisiunile.

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