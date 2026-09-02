Cel mai mare jaf de bere din istorie: 18 tone furate în California

Pe 17 august, în Montclair, California, un transport de 1.600 de lăzi de bere, însumând 45.000 de doze (aproape 18 tone de bere), urma să plece din centrul său de distribuție spre San Diego. Dar camionul nu a sosit niciodată, ceea ce a devenit cel mai mare furt de bere din istorie, potrivit ABC News, citat de Le Figaro.

O persoană s-ar fi dat drept transportatorul așteptat înainte de a pleca cu întregul transport. „Ceea ce am descoperit este că a fost pur și simplu o persoană rău intenționată care s-a dat drept persoana responsabilă de ridicarea berii. Nu era persoana pe care o așteptau și a plecat cu ea”, a declarat pentru CBS News Paul Meyers, director senior de operațiuni de marketing la Pabst Blue Ribbon, marca vizată de furt.

Acest tip de fraudă, cunoscut sub numele de „furt strategic de marfă”, este răspândit în Statele Unite. Se bazează adesea pe furtul identității transportatorului, ceea ce permite hoțului să dispară mai ușor cu prada sa.

Mesaj cu umor pentru hoți: Berea se încălzește, urma se răcește

Pe rețelele sale de socializare, Pabst Blue Ribbon, foarte populară în Statele Unite, a distribuit rapid un mesaj adresat direct autorilor furtului, cerând returnarea întregului transport de bere. „Nu vă învinovățim că vreți să vă lăudați prietenilor cu cât Pabst Blue Ribbon aveți, ne dorim doar să-l fi obținut onorabil”, a răspuns brandul pe contul său de Instagram. Apoi a lansat o numărătoare inversă de 18 zile și 44 de minute pentru a returna camionul întreg, „fără întrebări”. O recompensă este oferită chiar și oricui îi poate ajuta în căutarea lor. Până sâmbătă, căutarea era încă în desfășurare, conform unui nou mesaj al brandului: „Berea se încălzește, urma se răcește. Numărătoarea inversă continuă”.

Două furturi similare în aceeași zi

Între timp, poliția din Montclair investighează două furturi similare care au avut loc în aceeași zi la centrul de distribuție Anheuser-Busch. Dimineața, un transport în valoare de aproximativ 45.000 de dolari, destinat Tucson, Arizona, a fost ridicat pentru livrare, dar nu a ajuns niciodată, potrivit poliției. O oră mai târziu, bere Pabst Blue Ribbon în valoare de aproximativ 25.000 de dolari a fost deviată după ce o presupusă companie subcontractantă a prezentat documente frauduloase pentru a aranja furtul. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceste incidente fac parte dintr-o singură operațiune frauduloasă.