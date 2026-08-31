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Hoți din California au furat zeci de mii de doze de bere, în două jafuri. Producătorul le-a transmis un mesaj

Aproximativ 34.000 de doze de bere au dispărut în urma a două furturi produse în aceeași zi la un centru de distribuție din sudul Californiei. Marfa este evaluată la circa 70.000 de dolari, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă cele două operațiuni au fost coordonate.
Hoți din California au furat zeci de mii de doze de bere, în două jafuri. Producătorul le-a transmis un mesaj
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Andrei Alex Moise
Oana Antipa
31 aug. 2026, 20:08, Life-Inedit
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Furturile au avut loc pe 17 august, la un centru de distribuție Anheuser-Busch din Montclair, la aproximativ 65 de kilometri est de Los Angeles, potrivit informațiilor furnizate de poliție și relatate de publicația The Guardian.

Prima lovitură a vizat un transport de bere în valoare de aproximativ 45.000 de dolari, care trebuia să ajungă în Tucson, Arizona. Marfa a fost ridicată din depozit, însă nu a mai ajuns niciodată la destinație.

La numai o oră distanță s-a produs al doilea furt. De această dată, o presupusă companie subcontractoare ar fi prezentat documente false și ar fi reușit să ridice bere în valoare de încă 25.000 de dolari.

Poliția din Montclair investighează dacă cele două furturi au făcut parte din aceeași operațiune.

Aproximativ 18 tone de marfă

În total, au fost sustrase circa 34.000 de doze de Pabst Blue Ribbon și bere fără alcool Old Milwaukee, echivalentul a peste 1.500 de baxuri.

Producătorul Pabst a estimat că încărcătura dispărută cântărea aproximativ 40.000 de livre, adică peste 18 tone.

Compania a ales să răspundă incidentului și printr-o campanie cu tentă ironică pe Instagram, unde a început o numărătoare inversă prin care cere returnarea mărfii.

Pabst le-a transmis autorilor că poate înțelege dorința lor de a se lăuda în fața prietenilor cu impresionanta cantitate de bere, însă și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost obținută „în mod onorabil”. Compania a ținut totuși să precizeze că incidentul este real și că tratează recuperarea mărfii cu maximă seriozitate.

În spatele glumelor de pe rețelele sociale rămâne însă o anchetă privind dispariția unei încărcături evaluate la aproximativ 70.000 de dolari și modul în care două transporturi au putut fi ridicate din același centru de distribuție la doar o oră distanță.

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