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Orașul către care nu duc drumuri: Soarele nu răsare timp de 45 de zile, iar străinii nu pot intra fără un permis special

Niciun drum nu duce spre acest oraș, soarele nu răsare săptămâni întregi în timpul iernii, temperaturile scad cu mult sub zero, iar cetățenii străini au nevoie de un permis special pentru a intra.
Orașul către care nu duc drumuri: Soarele nu răsare timp de 45 de zile, iar străinii nu pot intra fără un permis special
Andreea Tobias
31 aug. 2026, 17:31, Life-Inedit
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În extremul nord al Rusiei se află un oraș care, în multe privințe, pare izolat de restul lumii.

E vorba de Norilsk, unul dintre cele mai inospitaliere orașe mari de pe planetă. Este situat în regiunea Krasnoiarsk din Siberia și are o populație de aproximativ 176.000 de locuitori, conform Blic.

Norilsk se află la aproximativ 2.400 de kilometri de Polul Nord și la aproximativ 3.000 de kilometri de Moscova.

Zona Norilsk este situată pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de nichel, cupru și paladiu din lume. În 1935, autoritățile sovietice au început construcția unui mare complex minier și metalurgic.

O parte mai întunecată a istoriei orașului este legată de Norillag, un sistem de lagăre din Gulag ai cărui deținuți erau folosiți ca forță de muncă.

În următoarele două decenii, sute de mii de prizonieri au trecut prin aceste lagăre și au muncit în condiții extreme pentru a construi mine.

Mii de oameni și-au pierdut viața din cauza frigului, a foamei, a bolilor și a epuizării

Lagărele au fost închise în anii 1950, dar industria a rămas și a continuat să determine viața orașului Norilsk.

Industria minieră și metalurgică a adus orașului locuri de muncă și importanță economică, dar și probleme de mediu uriașe.

De zeci de ani, Norilsk este considerat unul dintre cele mai poluate orașe industriale din lume. Emisiile de dioxid de sulf și de alți poluanți au avut consecințe grave asupra naturii din împrejurimi.

Ploile și poluarea au distrus vegetația pe o suprafață extinsă din jurul orașului, iar peisajul din apropierea uzinelor industriale este, pe alocuri, aproape complet gol.

În 2020, Norilsk a ajuns, de asemenea, în atenția presei internaționale din cauza unui dezastru ecologic major. O cantitate uriașă de motorină s-a scurs dintr-un rezervor al unei centrale termice, contaminând terenurile și cursurile de apă din jur.

Chiar și fără industrie, viața în Norilsk nu e ușoară. Iarna este foarte lungă, iar temperaturile scad adesea la aproximativ minus 30 de grade Celsius. Zăpada acoperă orașul aproape tot anul.

În timpul iernii, soarele nu răsare în Norilsk timp de aproximativ 45 de zile.

Vara, se întâmplă exact opusul. Săptămâni întregi nu există practic întuneric adevărat.

Nu există niciun drum care să ducă spre oraș

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale orașului Norilsk este izolarea sa. Orașul nu este conectat prin rețeaua rutieră la restul Rusiei.

Pentru majoritatea călătorilor, cea mai practică modalitate de a ajunge acolo este cu avionul, în timp ce mărfurile și pasagerii pot fi transportați și prin portul Dudinka de pe râul Ienisei, situat în apropiere.

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